क्रिकेट

संजू सैमसन एशिया कप 2025 में निचले क्रम में बल्लेबाजी करने को तैयार! कोच ने खुद किया ये दावा

Sanju Samson Batting Order: एशिया कप 2025 से पहले संजू सैमसन ने केरल क्रिकेट लीग में कोच्चि ब्ल्‍यू टाइगर्स के लिए बतौर ओपनर कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच सैमसन के मेंटर कम कोच राइफी गोमेज ने संजू के बल्लेबाजी क्रम को लेकर बड़ा दावा किया है।

भारत

lokesh verma

Aug 27, 2025

Sanju Samson Batting Order
भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ​संजू सैमसन (फोटो सोर्स: IANS)

Sanju Samson Batting Order: भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन के मेंटर कम कोच राइफी गोमेज ने उनके बल्‍लेबाजी क्रम को लेकर बड़ा दावा किया है। उनकी यह टिप्पणी एशिया कप 2025 से पहले आई है, जिसमें केरल के इस स्टार को संभवतः पांचवें या छठे नंबर पर बल्लेबाजी करनी पड़ सकती है, क्योंकि चीफ सेलेक्‍टर अजीत अगरकर पहले सलामी बल्लेबाज की भूमिका शुभमन गिल को देने की बात कह चुके हैं। 8 देशों के इस टूर्नामेंट से पहले सैमसन के कोच ने स्पष्ट किया है कि टीम की जरूरतों के हिसाब से संजू को किसी भी क्रम पर बल्लेबाजी करने में कोई दिक्कत नहीं है।

सैमसन निचले क्रम के लिए खुद को ढाल सकते हैं- गोमेज

क्या पांचवें या छठे नंबर पर संजू सैमसन फिट रहेंगे? इस पर द टेलीग्राफ से बात करते हुए गोमेज ने दावा किया कि सैमसन निचले क्रम में बल्लेबाजी करने के लिए खुद को ढाल सकते हैं, क्योंकि वह पेशेवर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक स्थापित खिलाड़ी हैं। उन्होंने कहा कि विकेटकीपर-बल्लेबाज का लचीलापन उन्हें मार्गदर्शन देता है और उन्हें अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा है।

केरल क्रिकेट लीग में दिख रहा संजू का लचीलापन

सैमसन ने केरल क्रिकेट लीग के कोच्चि ब्ल्‍यू टाइगर्स के शुरुआती मैच में खुद को मध्यक्रम में रखा। हालांकि, उन्हें एक भी मैच में बल्लेबाजी करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगले मैच में उन्होंने सलामी बल्लेबाज के रूप में वापसी करते हुए 42 गेंदों में तूफानी शतक जड़ दिया। तीसरे मैच में वह एक बार फिर मध्यक्रम में लौटे और छठे नंबर पर बल्लेबाजी की, लेकिन वह 22 गेंदों पर सिर्फ 13 रन ही बना सके।

'क्या संजू ने दबाव में होने के बारे में कुछ कहा?'

टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में सैमसन की शानदार प्रगति का श्रेय मुख्य रूप से पारी की शुरुआत करते हुए निडर क्रिकेट खेलने की उनकी क्षमता को जाता है। उन्होंने 2024/25 में एक कैलेंडर वर्ष में तीन शतक बनाने वाले एकमात्र भारतीय क्रिकेटर बनकर इतिहास रच दिया था। गोमेज ने आगे कहा कि क्या संजू ने दबाव में होने के बारे में कुछ कहा है? नहीं। तो ये सब बाहर की बातें हैं और हमें इस बात की कोई चिंता नहीं है कि बाहर क्या कहा जा रहा है।

Published on:

27 Aug 2025 12:59 pm

संजू सैमसन एशिया कप 2025 में निचले क्रम में बल्लेबाजी करने को तैयार! कोच ने खुद किया ये दावा

