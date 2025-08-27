संजू सैमसन एशिया कप 2025 में निचले क्रम में बल्लेबाजी करने को तैयार! कोच ने खुद किया ये दावा

Sanju Samson Batting Order: भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन के मेंटर कम कोच राइफी गोमेज ने उनके बल्‍लेबाजी क्रम को लेकर बड़ा दावा किया है। उनकी यह टिप्पणी एशिया कप 2025 से पहले आई है, जिसमें केरल के इस स्टार को संभवतः पांचवें या छठे नंबर पर बल्लेबाजी करनी पड़ सकती है, क्योंकि चीफ सेलेक्‍टर अजीत अगरकर पहले सलामी बल्लेबाज की भूमिका शुभमन गिल को देने की बात कह चुके हैं। 8 देशों के इस टूर्नामेंट से पहले सैमसन के कोच ने स्पष्ट किया है कि टीम की जरूरतों के हिसाब से संजू को किसी भी क्रम पर बल्लेबाजी करने में कोई दिक्कत नहीं है।