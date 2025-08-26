नहीं थम रहा संजू सैमसन का तूफान, बल्ले से फिर मचाई तबाही, ओपनिंग करते ठोक दिए इतने रन

Sanju Samson in KCL 2025: एशिया कप 2025 से पहले भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन का बल्ला जमकर बोल रहा है। केरला क्रिकेट लीग लीग के 11 मुकाबले में उन्होंने छक्के-चौकों की बारिश कर दी और सिर्फ 46 गेंदों में 89 रन कूट डाले। इससे पिछले मुकाबले में संजू सैमसन ने 51 गेंदों में 121 रन ठोक दिए थे। मंगलवार को केरल क्रिकेट लीग के 11वें मुकाबले में ओपनिंग करने उतरे संजू सैमसन ने कोच्चि ब्ल्यू टाइगर्स के लिए 89 रन की पारी खेली।
सैमसन की यह पारी एक बार फिर से उन्हें एशिया कप में ओपनिंग का दावेदार बनाती है। इससे पहले शुरुआती दोनों मुकाबलों में वह नीचने क्रम में बल्लेबाजी के लिए आए और कुछ खास नहीं कर पाए थे। संजू सैमसन को एशिया कप में ऋषभ पंत के चोटिल होने की वजह से चुना गया है। अब उनके पास एक बार फिर से दमदार प्रदर्शन कर टीम में जगह पक्की करने का मौका है। मंगलवार को कोच्चि ब्लू टाइगर्स और त्रिशूर टाइटंस के बीच खेले जा रहे मुकाबले में कोच्चि ब्लू टाइगर्स के लिए सलामी बल्लेबाज के तौर पर उतरे संजू सैमसन ने पहली गेंद से आक्रमण करना शुरू किया और 193 की स्ट्राइक रेट से 89 रन ठोक डाले।
सैमसन ने अपनी पारी में 9 छक्के और 4 चौके लगाए। संजू सैमसन ने ब्लू टाइगर्स के लिए पिछले दो मैचों में सलामी बल्लेबाजी की है। केरला ब्ल्यू टाइगर्स के लिए पहले मैच में उन्हें ओपनिंग बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला लेकिन दूसरे मैच में वह चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे और 6 रन बनाकर आउट हो गए। तीसरे मैच में उन्होंने 121 रन ठोक डाले। उन्होंने सिर्फ 51 गेंद में 14 चौके और 7 छक्के उड़ाए थे। अपने चौथे मुकाबले में संजू सैमसन शतक पूरा नहीं कर पाए लेकिन उनकी पारी की बदौलत टीम एक फाइटिंग टोटल तक पहुंचने में सफल रही। कोच्चि ब्ल्यू टाइगर्स ने 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 188 रन बनाए।
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा और रिंकू सिंह।