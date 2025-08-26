Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

नहीं थम रहा संजू सैमसन का तूफान, बल्ले से फिर मचाई तबाही, ओपनिंग करते ठोक दिए इतने रन

Kerala Cricket League 2025: एशिया कप से पहले संजू सैमसन ने लगातार दूसरे मुकाबले में धमाका किया। वह पिछले दो मैचों में 210 रन बना चुके हैं और इसके लिए सिर्फ 97 गेंदों का सामना किया है।

भारत

Vivek Kumar Singh

Aug 26, 2025

KCL में कोच्चि ब्लू टाइगर्स के लिए खेलते हुए सैमसन ने तूफानी शतक जड़ा (Photo - KCL 2025/X)

Sanju Samson in KCL 2025: एशिया कप 2025 से पहले भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन का बल्ला जमकर बोल रहा है। केरला क्रिकेट लीग लीग के 11 मुकाबले में उन्होंने छक्के-चौकों की बारिश कर दी और सिर्फ 46 गेंदों में 89 रन कूट डाले। इससे पिछले मुकाबले में संजू सैमसन ने 51 गेंदों में 121 रन ठोक दिए थे। मंगलवार को केरल क्रिकेट लीग के 11वें मुकाबले में ओपनिंग करने उतरे संजू सैमसन ने कोच्चि ब्ल्यू टाइगर्स के लिए 89 रन की पारी खेली।

मिडिल ऑर्डर में नहीं चला बल्ला

सैमसन की यह पारी एक बार फिर से उन्हें एशिया कप में ओपनिंग का दावेदार बनाती है। इससे पहले शुरुआती दोनों मुकाबलों में वह नीचने क्रम में बल्लेबाजी के लिए आए और कुछ खास नहीं कर पाए थे। संजू सैमसन को एशिया कप में ऋषभ पंत के चोटिल होने की वजह से चुना गया है। अब उनके पास एक बार फिर से दमदार प्रदर्शन कर टीम में जगह पक्की करने का मौका है। मंगलवार को कोच्चि ब्लू टाइगर्स और त्रिशूर टाइटंस के बीच खेले जा रहे मुकाबले में कोच्चि ब्लू टाइगर्स के लिए सलामी बल्लेबाज के तौर पर उतरे संजू सैमसन ने पहली गेंद से आक्रमण करना शुरू किया और 193 की स्ट्राइक रेट से 89 रन ठोक डाले।

ये भी पढ़ें

श्रीलंका की वजह से टीम इंडिया ने जब एशिया कप से नाम लिया था वापस, फाइनल में बुरी तरह हारा था पाकिस्तान
क्रिकेट
Team India Asia Cup t20 Suryakumar shubman gill shreyas iyer

सैमसन ने अपनी पारी में 9 छक्के और 4 चौके लगाए। संजू सैमसन ने ब्लू टाइगर्स के लिए पिछले दो मैचों में सलामी बल्लेबाजी की है। केरला ब्ल्यू टाइगर्स के लिए पहले मैच में उन्हें ओपनिंग बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला लेकिन दूसरे मैच में वह चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे और 6 रन बनाकर आउट हो गए। तीसरे मैच में उन्होंने 121 रन ठोक डाले। उन्होंने सिर्फ 51 गेंद में 14 चौके और 7 छक्के उड़ाए थे। अपने चौथे मुकाबले में संजू सैमसन शतक पूरा नहीं कर पाए लेकिन उनकी पारी की बदौलत टीम एक फाइटिंग टोटल तक पहुंचने में सफल रही। कोच्चि ब्ल्यू टाइगर्स ने 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 188 रन बनाए।

एशिया कप के लिए भारतीय टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा और रिंकू सिंह।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Published on:

26 Aug 2025 04:28 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / नहीं थम रहा संजू सैमसन का तूफान, बल्ले से फिर मचाई तबाही, ओपनिंग करते ठोक दिए इतने रन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.