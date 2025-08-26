नहीं थम रहा संजू सैमसन का तूफान, बल्ले से फिर मचाई तबाही, ओपनिंग करते ठोक दिए इतने रन

सैमसन की यह पारी एक बार फिर से उन्हें एशिया कप में ओपनिंग का दावेदार बनाती है। इससे पहले शुरुआती दोनों मुकाबलों में वह नीचने क्रम में बल्लेबाजी के लिए आए और कुछ खास नहीं कर पाए थे। संजू सैमसन को एशिया कप में ऋषभ पंत के चोटिल होने की वजह से चुना गया है। अब उनके पास एक बार फिर से दमदार प्रदर्शन कर टीम में जगह पक्की करने का मौका है। मंगलवार को कोच्चि ब्लू टाइगर्स और त्रिशूर टाइटंस के बीच खेले जा रहे मुकाबले में कोच्चि ब्लू टाइगर्स के लिए सलामी बल्लेबाज के तौर पर उतरे संजू सैमसन ने पहली गेंद से आक्रमण करना शुरू किया और 193 की स्ट्राइक रेट से 89 रन ठोक डाले।