4 मैचों में 3 अर्धशतक, 1 शतक और 88.75 का औसत… Asia Cup 2025 से पहले संजू सैमसन ने बढ़ाया गिल और गंभीर का सिरदर्द

Sanju Samson ने केरल क्रिकेट में विस्‍फोटक बल्‍लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर को लगातार यह याद दिलाने का कोई मौका नहीं गंवा रहे हैं कि वह एशिया कप 2025 में ओपनिंग करने के हकदार हैं। जबकि टीम की घोषणा करते समय चीफ सेलेक्‍टर अजीत अगरकर ने कहा था कि शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में संजू सैमसन को ओपनिंग की जिम्‍मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन अब शुभमन गिल की टी20 इंटरनेशनल में वापसी हो रही है। अब सवाल ये है कि जब संजू केरल क्रिकेट लीग में लगातार बड़ी-बड़ी पारियां खेल रहे हैं तो एशिया कप में उन्‍हें डिमोट कैसे किया जा सकता है?