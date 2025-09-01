4 मैचों में 3 अर्धशतक, 1 शतक और 88.75 का औसत… Asia Cup 2025 से पहले संजू सैमसन ने बढ़ाया गिल और गंभीर का सिरदर्द

Sanju Samson ने केरल क्रिकेट में विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर को लगातार यह याद दिलाने का कोई मौका नहीं गंवा रहे हैं कि वह एशिया कप 2025 में ओपनिंग करने के हकदार हैं। जबकि टीम की घोषणा करते समय चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने कहा था कि शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में संजू सैमसन को ओपनिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन अब शुभमन गिल की टी20 इंटरनेशनल में वापसी हो रही है। अब सवाल ये है कि जब संजू केरल क्रिकेट लीग में लगातार बड़ी-बड़ी पारियां खेल रहे हैं तो एशिया कप में उन्हें डिमोट कैसे किया जा सकता है?
सैमसन ने केसीएल 2025 में कोच्चि के लिए ओपनिंग करते हुए चारों मौकों पर बड़ी पारियां खेली हैं। उन्होंने 4 पारियों में बतौर ओपनर 88.75 के औसत से 355 रन बनाए हैं। इसमें एक शतक भी शामिल है, जो उन्होंने सिर्फ़ 42 गेंदों पर बनाया था और उस मैच में 121 रन बनाए थे। यहां बता दें कि केसीएल में वह सिर्फ एक मैच में असफल रहे हैं, जब वह छठे नंबर पर उतरते हुए 22 गेंदों पर 13 रन ही बना सके थे।
संजू ने भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में भी सबसे ज्यादा सफलता ओपनिंग करते हुए हासिल की है। वह एक कैलेंडर वर्ष में खेल के सबसे छोटे फॉर्मेट में तीन शतक लगाने वाले एकमात्र भारतीय हैं। ये सभी शतक उन्होंने तब बनाए जब वह सलामी बल्लेबाज़ थे। शीर्ष क्रम में खेले गए 14 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में उन्होंने 182.20 के स्ट्राइक रेट और 39.38 के औसत से 512 रन बनाए हैं।
वहीं, गिल ने अब तक खेले गए 21 टी20 मैचों में केवल सलामी बल्लेबाज के रूप में ही खेला है। इन 21 मैचों की 21 पारियों में उन्होंने 30.42 के औसत और 139.28 के स्ट्राइक रेट से 578 रन बनाए हैं। इस फॉर्मेट में उनके नाम तीन अर्धशतक और एक शतक दर्ज है। उन्होंने अपना आखिरी टी20i श्रीलंका के खिलाफ 30 जुलाई को खेला था।
संजू सैमसन के मौजूदा फॉर्म के साथ ही 5वें या 6वें नंबर पर बल्लेबाजी करते समय उनकी कमजोरियों और अनुभवहीनता को देखते हुए टीम मैनेजमेंट को एशिया कप में उनके बल्लेबाजी क्रम पर फैसला लेने से पहले इन बातों पर विचार करना चाहिए। उन्हें पारी की शुरुआत करवाना ही बेहतर होगा, लेकिन ऐसा होने की संभावना बहुत कम है।