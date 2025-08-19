Patrika LogoSwitch to English

संजू सैमसन को प्लेइंग 11 में नहीं मिलेगी जगह! अगरकर ने किया इशारा, बताया पहले क्यों मिला था मौका

Ajit Agarkar on Sanju Samson: एशिया कप की शुरुआत 9 सितंबर से होने जा रही है। टीम इंडिया अपना अभियान 10 सितंबर से शुरू करेगी। भारत का पहला मैच यूएई से होगा। इसके बाद 14 सितंबर को भारत-पाकिस्तान के बीच हाईवोल्टेज मैच खेला जाना है।

Vivek Kumar Singh

Aug 19, 2025

एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम की कमान सूर्यकुमार यादव को सौंपी गई है, जबकि शुभमन गिल उपकप्तान होंगे। गिल जुलाई 2024 में भारत की ओर से आखिरी टी20 मैच खेले थे। चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर के मुताबिक गिल का हाल के टी20 मैचों से बाहर रहना मुख्य रूप से शेड्यूल और अन्य प्रारूपों में व्यस्तताओं के कारण था, जिससे संजू सैमसन जैसे अन्य बल्लेबाजों के लिए रास्ता खुला।

तो संजू नहीं होंगे प्लेइंग 11 का हिस्सा

शुभमन गिल की अनुपस्थिति में विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन को टी20 टीम में भरपूर मौके मिले। वहीं, अभिषेक शर्मा ने भी इस बीच टी20 क्रिकेट में चमक बिखेरी। एशिया कप के लिए संजू सैमसन के साथ अभिषेक शर्मा को भी मौका दिया गया है। अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "संजू इसलिए खेले, क्योंकि शुभमन और यशस्वी उस समय उपलब्ध नहीं थे। वहीं, अभिषेक के प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें एशिया कप से बाहर रखना मुश्किल है। उनकी गेंदबाजी भी उपयोगी है। शुभमन पिछली बार जब टी20 क्रिकेट खेले, तब वह उप-कप्तान थे। यह पिछले विश्व कप के बाद की बात है।"

यह पूछे जाने पर कि क्या गिल सीधे प्लेइंग इलेवन में वापसी करेंगे, अगरकर ने कहा, "कप्तान और कोच टीम के लिए सबसे अच्छे संतुलन पर फैसला लेंगे। दुबई पहुंचने के बाद, हमें थोड़ी और स्पष्टता मिलेगी। अभी अन्य विकल्प उपलब्ध हैं। शुभमन पिछले कुछ महीनों से शानदार फॉर्म में हैं। संजू भी अच्छा कर रहे हैं। ऐसे में अभिषेक के साथ दो अच्छे विकल्प हैं।"

एशिया कप की शुरुआत 9 सितंबर से होने जा रही है। टीम इंडिया अपना अभियान 10 सितंबर से शुरू करेगी। भारत का पहला मैच यूएई से होगा। इसके बाद 14 सितंबर को भारत-पाकिस्तान के बीच हाईवोल्टेज मैच खेला जाना है। 19 सितंबर को टीम इंडिया का सामना ओमान से होगा।

एशिया कप के लिए भारतीय टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा और रिंकू सिंह।

Hindi News / Sports / Cricket News / संजू सैमसन को प्लेइंग 11 में नहीं मिलेगी जगह! अगरकर ने किया इशारा, बताया पहले क्यों मिला था मौका

