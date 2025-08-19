संजू सैमसन को प्लेइंग 11 में नहीं मिलेगी जगह! अगरकर ने किया इशारा, बताया पहले क्यों मिला था मौका

शुभमन गिल की अनुपस्थिति में विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन को टी20 टीम में भरपूर मौके मिले। वहीं, अभिषेक शर्मा ने भी इस बीच टी20 क्रिकेट में चमक बिखेरी। एशिया कप के लिए संजू सैमसन के साथ अभिषेक शर्मा को भी मौका दिया गया है। अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "संजू इसलिए खेले, क्योंकि शुभमन और यशस्वी उस समय उपलब्ध नहीं थे। वहीं, अभिषेक के प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें एशिया कप से बाहर रखना मुश्किल है। उनकी गेंदबाजी भी उपयोगी है। शुभमन पिछली बार जब टी20 क्रिकेट खेले, तब वह उप-कप्तान थे। यह पिछले विश्व कप के बाद की बात है।"