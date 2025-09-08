उसे टॉप पर ही रहने दो… संजू सैमसन से ओपनिंग छीनने की बात पर भड़के रवि शास्त्री ने चयनकर्ताओं को सुनाई खरी-खरी

Ravi Shastri on Sanju Samson: एशिया कप 2025 आगाज होने में अब एक दिन ही बाकी है, लेकिन इससे पहले संजू सैमसन के बल्‍लेबाजी क्रम का मुद्दा गर्म है। इतना ही नहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि संजू को शायद प्‍लेइंग इलेवन में ही जगह न दी जाए। भले ही सैमसन ने पिछले 10 टी20 अंतरराष्‍ट्रीय मैचों में 3 शतक या फिर हाल ही में केरल क्रिकेट लीग में रनों की बारिश की हो। टी20 में शीर्ष क्रम के इस सबसे विस्‍फोटक बल्‍लेबाज के लिए टॉप-3 में भी जगह नहीं बनती नजर आ रही है। इसी बीच टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच ने चयनकर्ताओं पर सवाल उठाते हुए संजू सैमसन को ओपनिंग में उतारने की बात कही है। शास्‍त्री का मानना है कि वह आपको शीर्ष क्रम में आकर मैच जिता सकते हैं।