उसे टॉप पर ही रहने दो… संजू सैमसन से ओपनिंग छीनने की बात पर भड़के रवि शास्त्री ने चयनकर्ताओं को सुनाई खरी-खरी

Ravi Shastri on Sanju Samson: एशिया कप 2025 आगाज होने में अब एक दिन ही बाकी है, लेकिन इससे पहले संजू सैमसन के बल्लेबाजी क्रम का मुद्दा गर्म है। इतना ही नहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि संजू को शायद प्लेइंग इलेवन में ही जगह न दी जाए। भले ही सैमसन ने पिछले 10 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 3 शतक या फिर हाल ही में केरल क्रिकेट लीग में रनों की बारिश की हो। टी20 में शीर्ष क्रम के इस सबसे विस्फोटक बल्लेबाज के लिए टॉप-3 में भी जगह नहीं बनती नजर आ रही है। इसी बीच टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच ने चयनकर्ताओं पर सवाल उठाते हुए संजू सैमसन को ओपनिंग में उतारने की बात कही है। शास्त्री का मानना है कि वह आपको शीर्ष क्रम में आकर मैच जिता सकते हैं।
पूर्व भारतीय क्रिकेटर और टीम इंडिया के हेड कोच रहे रवि शास्त्री ने द हिंदू से बातचीत में कहा कि संजू सैमसन शीर्ष क्रम में सबसे ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते हैं और यहीं से वो आपको मैच भी जिता सकते हैं। जब वो किसी भी पारी में धमाकेदार बल्लेबाजी करते हैं तो मैच जिता देते हैं। इसलिए उसे टॉप पर ही रहने दो और यही बेहतर होगा।
बता दें कि संजू सैमसन फिलहाल जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। संजू ने हाल ही में खत्म हुई केरल क्रिकेट लीग की 5 पारियों में ताबड़तोड़ 368 रन बनाए हैं। इनमें 350 से अधिक रन उनके बल्ले से बतौर ओपनर आए हैं। वहीं, टीम इंडिया के लिए उन्होंने पिछले 10 टी20 इंटरनेशनल मैचों में तीन शतक लगाए हैं और वह ऐसा करने वाले पहले भारतीय हैं।
दरअसल, एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया का ऐलान करते समय चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने कहा था कि संजू सैमसन इसलिए ओपनिंग कर रहे थे, क्योंकि शुभमन गिल उपलब्ध नहीं थे। अब उनकी वापसी हो गई है और वह उप कप्तान भी हैं तो वे ही अभिषेक शर्मा के साथ पारी का आगाज करेंगे।