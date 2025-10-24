उन्हें भारत-ए की जरूरत नहीं…शार्दुल ठाकुर ने सरफराज खान को लेकर दिया बड़ा बयान

सरफराज खान, भारतीय क्रिकेटर ( File Photo Credit - IANS)
Shardul Thakur on Sarfaraz khan: 28 वर्षीय धाकड़ बल्लेबाज सरफराज खान को भारत-ए और साउथ अफ्रीका-ए के बीच होने वाले मुकाबले में जगह नहीं मिलने पर राजनीति गरमाई हुई है। इसी बीच मुंबई के कप्तान शार्दुल ठाकुर ने सरफराज खान को लेकर शुक्रवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए उन्हें भारत-ए के दौरे या सीरीज की जरूरत नहीं है। उनका मानना है कि सरफराज घरेलू क्रिकेट में रन बनाकर भारतीय टेस्ट टीम में वापसी कर सकते हैं।
रणजी ट्रॉफी ग्रुप डी में छत्तीसगढ़ के खिलाफ घरेलू मैच की पूर्व संध्या पर शार्दुल ठाकुर ने कहा, भारत-ए टीम में उन खिलाड़ियों पर ध्यान दिया जाता है, जिन्हें वे इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार करना चाहते हैं। घरेलू क्रिकेट में यदि वह फिर से रन बनाने लगे, तो वह सीधे टेस्ट टीम में शामिल हो सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए उन्हें भारत-ए के लिए मैच की जरूरत नहीं है।
आपको बता दें कि सरफराज खान ने आखिरी बार भारत की तरफ से नवंबर 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में खेला था। उस दौरान उन्होंने टेस्ट करियर का पहला शतक ठोका था। उसके बाद से उन्हें भारतीय टेस्ट टीम में जगह नहीं मिल सकी है।
सरफराज खान ने भारत की ओर से छह टेस्ट मैच की 11 इनिंग में 37.10 की औसत से कुल 371 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और तीन अर्द्धशतक शामिल हैं। टेस्ट क्रिकेट में उनका सर्वोच्च स्कोर 150 है, जिसे उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ अक्टूबर 2024 में बनाया था।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग