उन्हें भारत-ए की जरूरत नहीं…शार्दुल ठाकुर ने सरफराज खान को लेकर दिया बड़ा बयान

Shardul Thakur on Sarfaraz khan: 28 वर्षीय धाकड़ बल्लेबाज सरफराज खान को भारत-ए और साउथ अफ्रीका-ए के बीच होने वाले मुकाबले में जगह नहीं मिलने पर राजनीति गरमाई हुई है। इसी बीच मुंबई के कप्तान शार्दुल ठाकुर ने सरफराज खान को लेकर शुक्रवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए उन्हें भारत-ए के दौरे या सीरीज की जरूरत नहीं है। उनका मानना है कि सरफराज घरेलू क्रिकेट में रन बनाकर भारतीय टेस्ट टीम में वापसी कर सकते हैं।