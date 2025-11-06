सेलेक्टर्स इन चार खिलाड़ियों के साथ टेस्ट क्रिकेट में कर रहे भेदभाव, दो को चुनने के बाद बिना खिलाये ही किया टीम से बाहर

अर्शदीप सिंह इस समय इकलौते बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, जिनके पास बीसीसीआई का सेंट्रल कांट्रैक्ट है। पूरी दुनिया बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों को अहमियत दे रही है। लेकिन एक भारतीय चयनकर्ता और टीम मैनेजमेंट ही है, जिन्हें अर्शदीप सिंह में कुछ नहीं दिखता। टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने के बावजूद उन्हें प्लेइंग 11 से बहार बैठना पड़ता है। सिर्फ लिमिटेड ओवर ही नहीं अर्शदीप सिंह टेस्ट क्रिकेट में भी कारगार साबित हो सकते हैं। लेकिन उन्हें जब स्क्वाड में चुना जाता है तो प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिला और अब उन्हें टेस्ट स्क्वाड से ही बाहर कर दिया गया है।