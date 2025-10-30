टीम चयन पर उठे सवाल! घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बावजूद अजीत अगरकर इन खिलड़ियों को कर रहे अनदेखा

रहाणे के हालिया प्रदर्शन की बात करें तो रविवार को रणजी ट्रॉफी में छत्तीसगढ़ के खिलाफ मुंबई की तरफ से उन्होंने 303 गेंदों पर 159 रनों की शानदार पारी खेली। भारत के लिए वे आखिरी बार 2023 के विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में खेले थे, जहां उन्होंने 89 और 46 रनों की उपयोगी पारियां खेलीं। चयन समिति युवा खिलाड़ियों को प्राथमिकता दे रही है, जबकि रहाणे का 82 टेस्ट मैचों का अनुभव बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी जैसे कठिन दौरे के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकता था। वे बताते हैं कि बीसीसीआई की ओर से कोई संपर्क नहीं हुआ, जो चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करता है। रहाणे ने 2020-21 में भारत को ऑस्ट्रेलिया में ऐतिहासिक 2-1 की सीरीज जीत दिलाई थी।