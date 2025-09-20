Patrika LogoSwitch to English

मैं उसको मर्द नहीं मानता… शाहिद अफरीदी ने भारतीय क्रिकेटर के लिए उगला जहर, ये बयान सुन खौल उठेगा हर हिंदुस्तानी का खून

Shahid Afridi attack on Irfan Pathan: एशिया कप 2025 में एक बार फिर चिर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्‍तान का मुकाबला सुपर-4 में रविवार 21 सितंबर को होने वाला है। इससे पहले पूर्व पाकिस्‍तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर पर निशाना साधा है।

भारत

lokesh verma

Sep 20, 2025

Shahid Afridi attack on Irfan Pathan
Shahid Afridi attack on Irfan Pathan: पाकिस्‍तानी पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी। (फोटो सोर्स: IANS)

Shahid Afridi attack on Irfan Pathan: भारत-पाकिस्तान की प्रतिद्वंद्विता मैदान तक ही सीमित नहीं रहती। पुराने ज़ख्म अक्सर फिर से उभर आते हैं और इस बार दो जाने-पहचाने नाम पूर्व पाकिस्‍तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी और पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान एक बार फिर एक-दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं। अफरीदी और पठान के बीच प्रतिद्वंद्विता एक बार फिर ताजा हो गई है। सालों पहले मैदान पर शुरू हुई यह लड़ाई अब इंटरव्यू और सोशल मीडिया क्लिप के जरिए लड़ी जा रही है। अफरीदी का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने पूर्व भारतीय ऑलराउंडर को सीधे चुनौती दी है कि वह दूर से बात करने के बजाय उनसे आमने-सामने बात करें।

अफरीदी ने पठान को चुनौती दी

ज्ञात हो कि हाल में इरफान पठान ने लल्लनटॉप पर बताया कि कैसे अफरीदी ने कराची से लाहौर की उड़ान में उनके बाल खींचे थे और उन्हें बच्चा कहा था। बाद में अब्दुल रज्जाक के सामने उनका मजाक उड़ाए जाने पर वह चुप हो गए थे। उनकी यह कहानी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। हालांकि, अफरीदी ने पलटवार करते हुए इस बात का पूरी तरह से खंडन किया है और पठान को उनके मुंह पर यह बात कहने की चुनौती तक दे डाली है।

'मैं उसको मर्द नहीं मानता हूं'

एक पाकिस्तानी टीवी चैनल पर बात करते हुए शाहिद अफरीदी ने कहा कि मैं उनको मर्द मानता हूं, जो सामने खड़ा होकर बात करे। पीठ पीछे इतनी बात करने वाले को मैं मर्द नहीं मानता हूं। सामने आकर बात करे। फिर मजा आएगा ना, जवाब भी दे सके बंदा। अफरीदी ने अब्दुल रज्जाक का नाम भी लिया और कहा कि उनके पूर्व साथी ने पुष्टि की है कि कुत्ते के मांस को लेकर ऐसी कोई बातचीत कभी नहीं हुई। अफरीदी यहीं नहीं रुके। उन्होंने इरफान पर खुद को देशभक्त साबित करने की बहुत कोशिश करने का आरोप लगाया। 

'वह अपनी पूरी जिंदगी इसी में बिता देंगे'

अफरीदी ने कहा कि मुझे लगता है कि वह बस यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वह कितने महान भारतीय हैं। बेचारे, वह अपनी पूरी जिंदगी इसी में बिता देंगे। उन्होंने यह भी दावा किया कि भारत ने उस दौर में पठान को सिर्फ इसलिए चुना, क्योंकि टीम में तेज़ गेंदबाज़ों की कमी थी। अफरीदी ने आगे कहा कि उन्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि भारत के पास तेज गेंदबाज नहीं थे। 120-125 की स्पीड वाले गेंदबाज़ों को खेलने का मौका मिला।

पठान का अफरीदी के खिलाफ शानदार रिकॉर्ड

बता दें कि इरफान पठान के मैदान पर के आंकड़े बहुत ही शानदार रहे हैं। उन्होंने सभी फ़ॉर्मेट में 154 गेंदों में अफरीदी को 9 बार आउट किया। इसका मतलब है कि हर 17 गेंदों पर एक आउट का औसत। एशिया कप में हाल ही में हुए हाथ मिलाने वाले विवाद के बाद तनाव पहले से ही बढ़ा हुआ है और भारत बनाम पाकिस्तान प्रतिद्वंद्विता (मैदान के बाहर) अपने चरम पर नजर आ रही है।

एशिया कप 2025

Published on:

20 Sept 2025 11:08 am

Hindi News / Sports / Cricket News / मैं उसको मर्द नहीं मानता… शाहिद अफरीदी ने भारतीय क्रिकेटर के लिए उगला जहर, ये बयान सुन खौल उठेगा हर हिंदुस्तानी का खून

