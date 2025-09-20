मैं उसको मर्द नहीं मानता… शाहिद अफरीदी ने भारतीय क्रिकेटर के लिए उगला जहर, ये बयान सुन खौल उठेगा हर हिंदुस्तानी का खून

Shahid Afridi attack on Irfan Pathan: भारत-पाकिस्तान की प्रतिद्वंद्विता मैदान तक ही सीमित नहीं रहती। पुराने ज़ख्म अक्सर फिर से उभर आते हैं और इस बार दो जाने-पहचाने नाम पूर्व पाकिस्‍तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी और पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान एक बार फिर एक-दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं। अफरीदी और पठान के बीच प्रतिद्वंद्विता एक बार फिर ताजा हो गई है। सालों पहले मैदान पर शुरू हुई यह लड़ाई अब इंटरव्यू और सोशल मीडिया क्लिप के जरिए लड़ी जा रही है। अफरीदी का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने पूर्व भारतीय ऑलराउंडर को सीधे चुनौती दी है कि वह दूर से बात करने के बजाय उनसे आमने-सामने बात करें।