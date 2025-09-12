भारत-पाकिस्तान मुकाबले से पहले शाहिद अफरीदी ने उगली आग, ये बयान सुन खौल उठेगा हर भारतीय का खून 

Shahid Afridi controversial statement: भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला हो और पाकिस्तान की ओर से कोई विवाद न हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। एशिया कप 2025 में 14 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच से पहले पूर्व पाकिस्तानी ऑलराउंड ने फिर आपत्तिजनक बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया है। एक तो पहले से ही पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक तनाव बरकरार है और मैच के आयोजन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच अफरीदी ने विवादित बयान देकर आग में घी डालने का काम किया है।
भारत-पाक के बीच इस तनावपूर्ण माहौल में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने एक बार फिर भारतीय फैंस और खिलाड़ियों को भड़काने का तरीका ढूंढ निकाला है। इस बार भी अफरीदी ने ठीक उसी तरह से भड़काने का काम किया है, जैसे उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 (WCL) में भारत-पाकिस्तान का मैच रद्द होने के बाद किया था।
शाहिद अफरीदी ने समा टीवी पर कहा कि मैंने हमेशा कहा है कि क्रिकेट चलता रहना चाहिए; इसने दोनों देशों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने में हमेशा मदद की है। इंग्लैंड में लोगों ने डब्ल्यूसीएल मैच देखने के लिए टिकट खरीदे थे और खिलाड़ियों ने अभ्यास किया था। फिर आप नहीं खेले। क्या सोच थी? मुझे समझ नहीं आ रहा है। इसके बाद उन्होंने एक बार फिर इशारा किया कि भारत के कुछ पूर्व क्रिकेटरों ने गलत इरादे से ऐसा किया।
उन्होंने कहा कि अगर मैं इस वक्त नाम लूंगा तो वो बीच में फंस जाएंगे। जिस खिलाड़ी को मैंने 'बदमाश' कहा था, उसके कप्तान ने भी उससे कहा था कि अगर तुम नहीं खेलना चाहते तो मत खेलो। बस ट्वीट मत करो। लेकिन, कह सकते हैं कि वह खिलाड़ी गलत इरादे से आया था। इसलिए वह 'बदमाश' था। उन्होंने शिखर धवन का नाम लिए बिना उन पर फिर से हमला बोला।
पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर यहीं नहीं रुके। एक और तीखा प्रहार करते हुए अफरीदी ने दावा किया कि कुछ पूर्व भारतीय अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी अभी भी अपनी पहचान साबित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुत सारे मुद्दे हैं। खिलाड़ियों को घर जलाने की धमकियां देते हैं। कुछ ऐसे हैं, जो साबित कर रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। बेचारे जबसे पैदा हुए हैं, साबित ही कर रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। अब वे एशिया कप में कमेंट्री कर रहे हैं।