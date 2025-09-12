Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

भारत-पाकिस्तान मुकाबले से पहले शाहिद अफरीदी ने उगली आग, ये बयान सुन खौल उठेगा हर भारतीय का खून 

Shahid Afridi controversial statement: पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने एशिया कप 2025 में भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले से पहले एक बार फिर आग उगली है। अफरीदी ने भारत के पूर्व स्‍टार खिलाडि़यों के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया देते हुए एक बार विवाद खड़ा कर दिया है।

भारत

lokesh verma

Sep 12, 2025

Shahid Afridi controversial statement
पूर्व पाकिस्‍तानी ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी। (फोटो सोर्स: IANS)

Shahid Afridi controversial statement: भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला हो और पाकिस्‍तान की ओर से कोई विवाद न हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। एशिया कप 2025 में 14 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच से पहले पूर्व पाकिस्‍तानी ऑलराउंड ने फिर आपत्तिजनक बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया है। एक तो पहले से ही पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत और पाकिस्‍तान के बीच राजनीतिक तनाव बरकरार है और मैच के आयोजन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच अफरीदी ने विवादित बयान देकर आग में घी डालने का काम किया है।

बदनाम शाहिद अफरीदी की वापसी

भारत-पाक के बीच इस तनावपूर्ण माहौल में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने एक बार फिर भारतीय फैंस और खिलाड़ियों को भड़काने का तरीका ढूंढ निकाला है। इस बार भी अफरीदी ने ठीक उसी तरह से भड़काने का काम किया है, जैसे उन्‍होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 (WCL) में भारत-पाकिस्तान का मैच रद्द होने के बाद किया था।

ये भी पढ़ें

Asia Cup 2025: टी20 इतिहास में पहली बार आज होगा पाकिस्तान का ओमान से सामना, जानें क्या है इस टीम की ताकत
क्रिकेट
Pakistan vs Oman Match Preview

'पूर्व क्रिकेटरों ने गलत इरादे से ऐसा किया'

शाहिद अफरीदी ने समा टीवी पर कहा कि मैंने हमेशा कहा है कि क्रिकेट चलता रहना चाहिए; इसने दोनों देशों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने में हमेशा मदद की है। इंग्लैंड में लोगों ने डब्‍ल्‍यूसीएल मैच देखने के लिए टिकट खरीदे थे और खिलाड़ियों ने अभ्यास किया था। फिर आप नहीं खेले। क्या सोच थी? मुझे समझ नहीं आ रहा है। इसके बाद उन्होंने एक बार फिर इशारा किया कि भारत के कुछ पूर्व क्रिकेटरों ने गलत इरादे से ऐसा किया।

'वह खिलाड़ी गलत इरादे से आया था'

उन्‍होंने कहा कि अगर मैं इस वक्‍त नाम लूंगा तो वो बीच में फंस जाएंगे। जिस खिलाड़ी को मैंने 'बदमाश' कहा था, उसके कप्तान ने भी उससे कहा था कि अगर तुम नहीं खेलना चाहते तो मत खेलो। बस ट्वीट मत करो। लेकिन, कह सकते हैं कि वह खिलाड़ी गलत इरादे से आया था। इसलिए वह 'बदमाश' था। उन्होंने शिखर धवन का नाम लिए बिना उन पर फिर से हमला बोला।

'बेचारे जबसे पैदा हुए हैं...'

पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर यहीं नहीं रुके। एक और तीखा प्रहार करते हुए अफरीदी ने दावा किया कि कुछ पूर्व भारतीय अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी अभी भी अपनी पहचान साबित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुत सारे मुद्दे हैं। खिलाड़ियों को घर जलाने की धमकियां देते हैं। कुछ ऐसे हैं, जो साबित कर रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। बेचारे जबसे पैदा हुए हैं, साबित ही कर रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। अब वे एशिया कप में कमेंट्री कर रहे हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Updated on:

12 Sept 2025 02:06 pm

Published on:

12 Sept 2025 02:05 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / भारत-पाकिस्तान मुकाबले से पहले शाहिद अफरीदी ने उगली आग, ये बयान सुन खौल उठेगा हर भारतीय का खून 

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.