भारत-पाकिस्तान मुकाबले से पहले शाहिद अफरीदी ने उगली आग, ये बयान सुन खौल उठेगा हर भारतीय का खून 

Shahid Afridi controversial statement: भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला हो और पाकिस्‍तान की ओर से कोई विवाद न हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। एशिया कप 2025 में 14 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच से पहले पूर्व पाकिस्‍तानी ऑलराउंड ने फिर आपत्तिजनक बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया है। एक तो पहले से ही पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत और पाकिस्‍तान के बीच राजनीतिक तनाव बरकरार है और मैच के आयोजन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच अफरीदी ने विवादित बयान देकर आग में घी डालने का काम किया है।