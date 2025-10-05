महाकाल के दरबार पहुंचे शिखर धवन, भगवा वस्त्र पहन भस्म आरती में हुए शामिल

मंदिर समिति की ओर से सहायक प्रशासक आशीष कलवाडिया ने शिखर धवन का सम्मान किया। उज्जैन का श्री महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर की महिमा का वर्णन विभिन्न पुराणों में है। यहां की भस्म आरती का साक्षी बनने भक्त दूर-दूर से उज्जैन पहुंचते हैं। सभी ज्योतिर्लिंगों में से केवल महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग ही दक्षिणमुखी है। यह मंदिर मुख्य रूप से तीन हिस्सों में बंटा है। सबसे ऊपरी हिस्से में नाग चंद्रेश्वर मंदिर है। मध्य हिस्से में ओंकारेश्वर मंदिर है, जबकि नीचे महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं।