WI vs SA 5th T20I: अंपायर से हुई बड़ी चूक, डेल स्टेन और डिविलियर्स का आया ऐसा रिएक्शन

नई दिल्ली। वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली गई 5 टी20 मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला शनिवार को खेला गया। इस मैच को 25 रनों से जीतकर दक्षिण अफ्रीका यह टी20 सीरीज 3-2 से अपने नाम करने में सफल रही। भले ही यह मैच दक्षिण अफ्रीका जीतने में सफल रही हो, लेकिन मैच के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसने साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गजों को गुस्सा दिला दिया।

अंपायर से हुई बड़ी चूक

दक्षिण अफ्रीका की पारी की आखिरी गेंद यान मुलडर ने खेली और वह इस गेंद पर शॉट लगाने के कोशिश में थे। लेकिन गेंदबाज ओबेद मैककॉय ने पारी की आखिरी गेंद बल्लेबाज के लगे स्टंप से बाहर स्लो बाउंसर फेंकी, जिसे बल्लेबाज मारने से चुक गया। लेकिन गेंद लेग स्टंप से बाहर थी। जिसके बाद बल्लेबाज को विश्वास था कि अंपायर इस गेंद को वाइड गेंद करार देंगे। लेकिन अंपायर ने बड़ी चूक करते हुए इस गेंद को सही करार दिया। इसके बाद बल्लेबाज मुलडर काफी हैरान रहकर अंपायर की तरफ देखते रह गए। अंपायर की इस हरकत पर साउथ अफ्रीका के दिग्गज एबी डिविलियर्स और डेल स्टेन का भी रिएक्शन आया। उन्होंने ट्विटर पर अपने गुस्से का इजहार किया।

डिविलियर्स ने लिखा, 'चौंकाने वाला'

दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज डेल स्टेन (Dale Steyn) ने अंपायर की गलती पर रिएक्ट करते हुए ट्विटर पर लिखा,'कैसे यह गेंद पृथ्वी वाइड नहीं हो सकती हैं।' स्टेन के बाद डिविलियर्स ने भी इसपर अपना रिएक्शन देते हुए लिखा,'चौंकाने वाला।' सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल (Video Viral) हो रहा है।

How on earth is that not a wide???!!!!