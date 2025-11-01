पिता बनाना चाहते थे बैडमिंटन खिलाड़ी, लॉकडाउन ने बदली किस्मत, तेज गेंदबाज से ऐसे खतरनाक स्पिनर बनीं श्री चरणी

उन्होंने आगे कहा, "पापा को मनाने में मुझे एक साल लगा, और तभी कोविड-19 ने मेरे करियर के दो अहम साल बर्बाद कर दिए। हमारे गांव में हम टर्फ पर खेलते थे, जहां अगर गेंद मैदान से बाहर चली जाती, तो बल्लेबाज आउट माना जाता था। उस वक्त मैं मीडियम पेसर थी, लेकिन उतनी प्रभावी नहीं थी, बल्लेबाज आसानी से खेल जाते थे। तब मैंने फैसला किया कि मैं स्पिन गेंदबाज बनूंगी। जब मैंने स्पिन गेंदबाजी शुरू की, तो लगातार विकेट मिलने लगे क्योंकि बल्लेबाज मेरी गेंदों को पढ़ नहीं पा रहे थे। वहीं से मेरी स्पिनर बनने की यात्रा शुरू हुई।"