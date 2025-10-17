श्रेयस-शुभमन का शतक, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत ने खड़ा किया था सबसे बड़ा स्कोर, मैच में लगे थे 27 छक्के

24 सितंबर 2023 को इंदौर में खेले गए इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया। भारतीय टीम को महज 16 के स्कोर पर ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में बड़ा झटका लगा। इस सलामी बल्लेबाज ने 12 गेंदों में 8 रन बनाए। इसके बाद श्रेयस अय्यर ने शुभमन गिल के साथ दूसरे विकेट के लिए 200 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया। अय्यर ने 90 गेंदों में 3 छक्कों और 11 चौकों के साथ 105 रन बनाए, जबकि शुभमन गिल 97 गेंदों में 104 रन बनाकर आउट हुए। उनकी इस पारी में 4 छक्के और 6 चौके शामिल रहे।