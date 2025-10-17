Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

श्रेयस-शुभमन का शतक, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत ने खड़ा किया था सबसे बड़ा स्कोर, मैच में लगे थे 27 छक्के

IND vs AUS: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2023 में वर्ल्डकप से ठीक खेले गए वनडे सीरीज में केएल राहुल की कप्तानी में टीम इंडिया ने सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया था।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 17, 2025

Shreyas Iyer

श्रेयस अय्यर (Photo source: IANS)

IND vs AUS Highest ODI Score: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर से वनडे सीरीज की शुरुआत होने जा रही है। यह क्रिकेट सीरीज ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर खेली जाएगी, जहां फैंस को जमकर चौके और छक्के देखने की उम्मीद है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे इतिहास का सर्वोच्च स्कोर 399/5 है, जिसे टीम इंडिया ने ही बनाया था। आइए, इस मुकाबले के बारे में विस्तार से जानते हैं।

श्रेयस-शुभमन ने जड़ा सैकड़ा

24 सितंबर 2023 को इंदौर में खेले गए इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया। भारतीय टीम को महज 16 के स्कोर पर ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में बड़ा झटका लगा। इस सलामी बल्लेबाज ने 12 गेंदों में 8 रन बनाए। इसके बाद श्रेयस अय्यर ने शुभमन गिल के साथ दूसरे विकेट के लिए 200 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया। अय्यर ने 90 गेंदों में 3 छक्कों और 11 चौकों के साथ 105 रन बनाए, जबकि शुभमन गिल 97 गेंदों में 104 रन बनाकर आउट हुए। उनकी इस पारी में 4 छक्के और 6 चौके शामिल रहे।

टीम 243 के स्कोर तक अपने तीन विकेट गंवा चुकी थी। यहां से कप्तान केएल राहुल ने ईशान किशन के साथ चौथे विकेट के लिए 59 रन जोड़ते हुए टीम को 300 के पार पहुंचा दिया। केएल राहुल ने टीम के खाते में 52 रन का योगदान दिया, जबकि सूर्यकुमार यादव ने 37 गेंदों में ताबड़तोड़ 72 रन बनाते हुए टीम को 399 के स्कोर तक पहुंचा दिया। मेहमान टीम की ओर से कैमरून ग्रीन ने सर्वाधिक 2 विकेट हासिल किए, जबकि जोश हेजलवुड, सीन एबॉट और एडम जांपा ने 1-1 विकेट अपने नाम किए।

29वें ओवर में सिमट गई ऑस्ट्रेलिया

इसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 28.2 ओवरों में महज 217 रन पर सिमट गई। इस टीम के लिए डेविड वॉर्नर ने 39 गेंदों में सर्वाधिक 53 रन बनाए, जबकि सीन एबॉट ने 54 रन की पारी खेली। भारत ने मुकाबला डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 99 रन से जीता। भारत की तरफ से रविचंद्रन अश्विन और रवींद्र जडेजा ने 3-3 विकेट हासिल किए, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट निकाले। इनके अलावा, मोहम्मद शमी ने 1 विकेट अपने नाम किया।

ये भी पढ़ें

IND vs AUS: पर्थ की पिच को लेकर अक्षर पटेल ने खोला बड़ा राज़, टीम इंडिया का प्लान भी बताया
क्रिकेट
Axar Patel

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

17 Oct 2025 06:18 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / श्रेयस-शुभमन का शतक, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत ने खड़ा किया था सबसे बड़ा स्कोर, मैच में लगे थे 27 छक्के

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

अफगानिस्तान से वनडे में 3-0 से क्लीन स्वीप झेलने वाली बांग्लादेश की टीम को कोच ने दी यह खास सलाह

Bangladesh vs West Indies
क्रिकेट

जितना पता है मुझे वह … मोहम्मद शमी के आरोपों पर मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने दिया यह जवाब

Mohammed Shami
क्रिकेट

IND vs AUS: पर्थ की पिच को लेकर अक्षर पटेल ने खोला बड़ा राज़, टीम इंडिया का प्लान भी बताया

Axar Patel
क्रिकेट

रजत पाटीदार की कप्तानी पारी, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ठोका पहला दोहरा शतक

Rajat Patidar
क्रिकेट

IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया की शर्मनाक चाल! इस दिग्गज ने रोहित शर्मा की उम्र को लेकर कह दी इतनी बड़ी बात

Rohit Sharma
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.