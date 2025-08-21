तो गौतम गंभीर की वजह से श्रेयस अय्यर को नहीं मिली टीम में जगह? पूर्व KKR के खिलाड़ी ने बताई पुरानी कहानी

Manoj Tiwari on Shreyas Iyer: भारतीय टीम का सालाों बाद व्हाइट बॉल फॉर्मेट के लिए नंबर 4 पर एक बेहतरीन बल्लेबाज मिला, जिसने अपने प्रदर्शन का लोहा मनवाया। लेकिन उसी क्रिकेटर का स्थान एशिया कप की टीम से गायब हो गया। श्रेयस अय्यर के एशिया कप के स्क्वॉड में न होने से कई पूर्व क्रिकेटर हैरान हैं। पूर्व क्रिकेट मनोज तिवारी ने तो ऐसा बयान दे दिया है, जिससे क्रिकेट जगत में सनसनी मच गई हैं। श्रेयस अय्यर को टीम में न सेलेक्ट करने के पीछे मनोज तिवारी ने साजिश की ओर इशारा किया है।