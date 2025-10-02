Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

श्रेयस अय्यर और प्रियांश आर्या ने जड़ा शतक तो 3 बल्लेबाजों ने पूरी की फिफ्टी, भारत A ने ऑस्ट्रेलिया A को 171 रनों से हराया

IND A vs AUS A: अनऑफिशियल वनडे में प्रियांश आर्या ने 84 गेंद पर 5 छक्के और 1 चौके की मदद से 101 रन बनाए तो कप्तान श्रेयस अय्यर ने 83 गेंद पर 4 छक्के और 12 चौके की मदद से 110 रन की पारी खेली।

less than 1 minute read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 02, 2025

Shreyas Iyer

श्रेयस अय्यर (फोटो- IANS)

India A vs Australia A: भारत ए ने ऑस्ट्रेलिया ए को कानपुर में खेले गए पहले वनडे में 171 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 413 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलियाई टीम 242 रन पर ही सिमट गई। 414 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया ए टीम बड़े स्कोर के दबाव में 33.1 ओवर में 242 रन पर सिमट गई और 171 रन के बड़े अंतर से मैच हार गई। मैकेंजी हॉर्वे ने 62 गेंद पर 68 रन की पारी खेली। वह शीर्ष स्कोरर रहे। कप्तान विल सदरलैंड ने 50 और लचलान शॉ ने 45 रन बनाए।

निशांत सिंधु ने झटके 4 विकेट

भारतीय टीम के लिए निशांत सिंधु ने 6.1 ओवर में 50 रन देकर 4 विकेट लिए। रवि बिश्नोई ने 8 ओवर में 49 रन देकर 2 विकेट लिए। युदवीर सिंह, गुपजपनीत सिंह, सिमरजीत सिंह और आयुष बडोनी ने 1-1 विकेट लिए। इससे पहले टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 413 रन बनाए थे। प्रियांश आर्या ने बेहतरीन शतक लगाया। वह 84 गेंद पर 5 छक्के और 1 चौके की मदद से 101 रन बनाकर आउट हुए।

कप्तान श्रेयस अय्यर ने 83 गेंद पर 4 छक्के और 12 चौके की मदद से 110 रन की पारी खेली। प्रभसिमरन 53 गेंद पर 56 रन, रियान पराग ने 42 गेंद पर 5 छक्के और 5 चौके लगाते हुए 67 रन , आयुष बडोनी ने 27 गेंद पर 3 छक्के और 4 चौके की मदद से 50 रन की पारी खेली। लंबे समय बाद कानपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वनडे टूर्नामेंट खेला जा रहा है। भारतीय टीम के खेल ने निश्चित रूप से स्थानीय दर्शकों को रोमांचित किया। सीरीज का दूसरा और तीसरा वनडे 3 और 5 अक्टूबर को कानपुर में ही खेला जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Published on:

02 Oct 2025 07:27 am

Hindi News / Sports / Cricket News / श्रेयस अय्यर और प्रियांश आर्या ने जड़ा शतक तो 3 बल्लेबाजों ने पूरी की फिफ्टी, भारत A ने ऑस्ट्रेलिया A को 171 रनों से हराया

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

आर अश्विन के साथ इन दिग्गजों को भी नहीं मिला भाव, नसीम और फखर पर फ्रेचाइजी ने पानी की तरह बहाया पैसा

ILT20 R Ashwin Goes Unsold
क्रिकेट

IND vs WI 1st Test: टीम इंडिया के लिए जीत जरूरी, जानें वेस्टइंडीज के खिलाफ प्लेइंग 11 में किसे मिलेगा मौका?

india squad for west indies test series
क्रिकेट

AUS-W vs NZ-W: सोफी डिवाइन की कप्तानी पारी गई बेकार, गार्डनर के शतक से ऑस्ट्रेलिया ने जीत से की शुरुआत

Australia Women
क्रिकेट

IND vs WI 1st Test Pitch Report: गेंदबाज पड़ेंगे भारी या बल्लेबाज दिखाएंगे कमाल? जानें अहमदाबाद की पिच रिपोर्ट

Narendra Modi Stadium Ahmedabad (Photo Credit-IANS)
क्रिकेट

IND vs WI 1st Test Live Streaming: भारत और वेस्टइंडीज में होगी टक्कर, जानें कब-कहां देखें पहला टेस्ट

Shubman Gill and Roston chase
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.