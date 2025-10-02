श्रेयस अय्यर और प्रियांश आर्या ने जड़ा शतक तो 3 बल्लेबाजों ने पूरी की फिफ्टी, भारत A ने ऑस्ट्रेलिया A को 171 रनों से हराया

India A vs Australia A: भारत ए ने ऑस्ट्रेलिया ए को कानपुर में खेले गए पहले वनडे में 171 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 413 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलियाई टीम 242 रन पर ही सिमट गई। 414 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया ए टीम बड़े स्कोर के दबाव में 33.1 ओवर में 242 रन पर सिमट गई और 171 रन के बड़े अंतर से मैच हार गई। मैकेंजी हॉर्वे ने 62 गेंद पर 68 रन की पारी खेली। वह शीर्ष स्कोरर रहे। कप्तान विल सदरलैंड ने 50 और लचलान शॉ ने 45 रन बनाए।