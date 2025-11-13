Patrika LogoSwitch to English

शुभमन गिल ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शमी को नहीं चुनने पर जताया दुख, इनके सिर फोड़ा बाहर करने का ठीकरा

Shubman Gill on Mohammed Shami: साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्‍ट सीरीज में मोहम्‍मद शमी को नहीं चुने जाने पर सौरव गांगुली समेत कुछ लोगों ने सवाल उठाए थे। सीरीज के पहले मुकाबले से पहले शुभमन गिल में शुभमन गिल ने इसे दुर्भाग्‍य बताते हुए टीम इंडिया के सेलेक्‍टर्स को इसका जिम्‍मेदार ठहराया।

lokesh verma

Nov 13, 2025

Shubman Gill on Mohammed Shami

भारतीय टेस्‍ट टीम के कप्‍तान शुभमन गिल। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

Shubman Gill on Mohammed Shami: टीम इंडिया के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज से पहले शुभमन गिल ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्‍होंने मोहम्मद शमी को टीम से बाहर किए जाने को दुर्भाग्‍यपूर्ण बताया। कोलकाता टेस्ट से पहले पत्रकारों से बात करते हुए गिल ने शमी को टेस्ट टीम से बाहर करने के लिए चयनकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया। इसके साथ ही कप्तान ने अपने मौजूदा गेंदबाजों का समर्थन किया और बुमराह, सिराज, आकाशदीप की विशेष रूप से सराहना की। उन्होंने कहा कि शमी का सीरीज़ से बाहर होना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन यह चयनकर्ताओं के हाथ में है कि वे भविष्य में इस तेज गेंदबाज़ की सेवाएं लेंगे या नहीं।

रणजी ट्रॉफी में किया था शानदार प्रदर्शन

मोहम्‍मद शमी ने हाल ही में तीन रणजी ट्रॉफी मैचों में 15 विकेट चटकाए थे और एक मैच तो उन्‍होंने बंगाल को अपनी गेंदबाजी के दम जितवाया था। इस शानदार प्रदर्शन के बावजूद टीम से बाहर चल रहे इस अनुभवी तेज गेंदबाज को एक बार फिर से नजरअंदाज कर दिया गया। अब शमी के टेस्ट क्रिकेट करियर पर संदेह के बादल मंडरा रहे हैं। कोलकाता के ईडन गार्डन्स की पिच का निरीक्षण करने पहुंचे पूर्व भारतीय कप्‍तान सौरव गांगुली ने भी शमी के न चुने जाने पर आपत्ति जताई थी।

'शमी भाई जैसे खिलाड़ियों का बाहर रहना बहुत मुश्किल'

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले टेस्ट की प्री मैच कॉन्‍फ्रेंस के दौरान शुभमन गिल ने मोहम्‍मद शमी को लेकर कहा कि मुझे लगता है कि देश में उनके जैसे गेंदबाज बहुत कम हैं। लेकिन, आपको उन गेंदबाज़ों को भी ध्यान में रखना होगा, जो अभी खेल रहे हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। आप आकाशदीप या प्रसिद्ध कृष्णा जैसे गेंदबाजों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम सभी जानते हैं कि बुमराह और सिराज टेस्ट क्रिकेट में क्या कर रहे हैं? कभी-कभी शमी भाई जैसे खिलाड़ियों का बाहर रहना बहुत मुश्किल होता है। चयनकर्ता आपको इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं।

वेस्‍टइंडीज के खिलाफ भी किए गए नजरअंदाज

बता दें कि मोहम्‍मद शमी ने टखने की चोट के कारण एक साल से ज्‍यादा समय तक मैदान से बाहर रहने के बाद इस साल जनवरी में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की थी। गति और लेंथ के मामले में उनकी निरंतरता की कमी के कारण आईपीएल में उनके प्रदर्शन की कड़ी आलोचना भी हुई थी। अंततः उन्हें भारत बनाम इंग्लैंड सीरीज के लिए टीम से बाहर कर दिया गया और इसके बाद वेस्टइंडीज या दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए भी उनके नाम पर विचार नहीं किया गया।

Published on:

13 Nov 2025 01:46 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / शुभमन गिल ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शमी को नहीं चुनने पर जताया दुख, इनके सिर फोड़ा बाहर करने का ठीकरा

