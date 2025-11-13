शुभमन गिल ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शमी को नहीं चुनने पर जताया दुख, इनके सिर फोड़ा बाहर करने का ठीकरा

भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
Shubman Gill on Mohammed Shami: टीम इंडिया के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज से पहले शुभमन गिल ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मोहम्मद शमी को टीम से बाहर किए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कोलकाता टेस्ट से पहले पत्रकारों से बात करते हुए गिल ने शमी को टेस्ट टीम से बाहर करने के लिए चयनकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया। इसके साथ ही कप्तान ने अपने मौजूदा गेंदबाजों का समर्थन किया और बुमराह, सिराज, आकाशदीप की विशेष रूप से सराहना की। उन्होंने कहा कि शमी का सीरीज़ से बाहर होना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन यह चयनकर्ताओं के हाथ में है कि वे भविष्य में इस तेज गेंदबाज़ की सेवाएं लेंगे या नहीं।
मोहम्मद शमी ने हाल ही में तीन रणजी ट्रॉफी मैचों में 15 विकेट चटकाए थे और एक मैच तो उन्होंने बंगाल को अपनी गेंदबाजी के दम जितवाया था। इस शानदार प्रदर्शन के बावजूद टीम से बाहर चल रहे इस अनुभवी तेज गेंदबाज को एक बार फिर से नजरअंदाज कर दिया गया। अब शमी के टेस्ट क्रिकेट करियर पर संदेह के बादल मंडरा रहे हैं। कोलकाता के ईडन गार्डन्स की पिच का निरीक्षण करने पहुंचे पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने भी शमी के न चुने जाने पर आपत्ति जताई थी।
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले टेस्ट की प्री मैच कॉन्फ्रेंस के दौरान शुभमन गिल ने मोहम्मद शमी को लेकर कहा कि मुझे लगता है कि देश में उनके जैसे गेंदबाज बहुत कम हैं। लेकिन, आपको उन गेंदबाज़ों को भी ध्यान में रखना होगा, जो अभी खेल रहे हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। आप आकाशदीप या प्रसिद्ध कृष्णा जैसे गेंदबाजों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम सभी जानते हैं कि बुमराह और सिराज टेस्ट क्रिकेट में क्या कर रहे हैं? कभी-कभी शमी भाई जैसे खिलाड़ियों का बाहर रहना बहुत मुश्किल होता है। चयनकर्ता आपको इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं।
बता दें कि मोहम्मद शमी ने टखने की चोट के कारण एक साल से ज्यादा समय तक मैदान से बाहर रहने के बाद इस साल जनवरी में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की थी। गति और लेंथ के मामले में उनकी निरंतरता की कमी के कारण आईपीएल में उनके प्रदर्शन की कड़ी आलोचना भी हुई थी। अंततः उन्हें भारत बनाम इंग्लैंड सीरीज के लिए टीम से बाहर कर दिया गया और इसके बाद वेस्टइंडीज या दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए भी उनके नाम पर विचार नहीं किया गया।
