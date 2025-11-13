शुभमन गिल ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शमी को नहीं चुनने पर जताया दुख, इनके सिर फोड़ा बाहर करने का ठीकरा

Shubman Gill on Mohammed Shami: टीम इंडिया के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज से पहले शुभमन गिल ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्‍होंने मोहम्मद शमी को टीम से बाहर किए जाने को दुर्भाग्‍यपूर्ण बताया। कोलकाता टेस्ट से पहले पत्रकारों से बात करते हुए गिल ने शमी को टेस्ट टीम से बाहर करने के लिए चयनकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया। इसके साथ ही कप्तान ने अपने मौजूदा गेंदबाजों का समर्थन किया और बुमराह, सिराज, आकाशदीप की विशेष रूप से सराहना की। उन्होंने कहा कि शमी का सीरीज़ से बाहर होना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन यह चयनकर्ताओं के हाथ में है कि वे भविष्य में इस तेज गेंदबाज़ की सेवाएं लेंगे या नहीं।