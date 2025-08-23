शुभमन गिल नहीं खेल सकेंगे ये टूर्नामेंट, फिजियो ने BCCI को सौंपी रिपोर्ट में हुआ खुलासा

Shubman Gill Latest News: एशिया कप 2025 के लिए शुभमन गिल को बतौर उपकप्तान भारतीय टीम में शामिल किया गया है। टीम के चयन से पहले गिल खासी चर्चा में बने रहे, क्‍योंकि कुछ पूर्व क्रिकेटर उनकी टी20 टीम में वापसी की वकालत कर रहे तो कुछ इसके खिलाफ थे। लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड के चयनकर्ताओं ने केवल उन्‍हें टीम में शामिल किया, बल्कि टी20 टीम की उपकप्‍तानी सभी को हैरान कर दिया। एशिया कप 2025 से पहले भारत में घूरेलू टूर्नामेंट दलीप ट्रॉफी खेला जाना है, जिसमें गिल को नॉर्थ जोन की कप्तानी सौंपी गई है, लेकिन अब वह इस टूर्नामेंट में हिस्‍सा नहीं ले सकेंगे।