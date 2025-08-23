शुभमन गिल नहीं खेल सकेंगे ये टूर्नामेंट, फिजियो ने BCCI को सौंपी रिपोर्ट में हुआ खुलासा

Shubman Gill Latest News: एशिया कप 2025 के लिए शुभमन गिल को बतौर उपकप्तान भारतीय टीम में शामिल किया गया है। टीम के चयन से पहले गिल खासी चर्चा में बने रहे, क्योंकि कुछ पूर्व क्रिकेटर उनकी टी20 टीम में वापसी की वकालत कर रहे तो कुछ इसके खिलाफ थे। लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड के चयनकर्ताओं ने केवल उन्हें टीम में शामिल किया, बल्कि टी20 टीम की उपकप्तानी सभी को हैरान कर दिया। एशिया कप 2025 से पहले भारत में घूरेलू टूर्नामेंट दलीप ट्रॉफी खेला जाना है, जिसमें गिल को नॉर्थ जोन की कप्तानी सौंपी गई है, लेकिन अब वह इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सकेंगे।
मीडियारिपोर्ट की मानें तो बीसीसीआई को फिजियो ने शुभमन गिल की ब्लड रिपोर्ट सौंपी है। फिजियो ने बोर्ड को सलाह दी है कि गिल को दलीप ट्रॉफी में नहीं खिलाया जाए। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं कि रिपोर्ट में ऐसा क्या आया है कि उन्हें दलीप ट्रॉफी खेलने से रोका जा रहा है और एशिया कप में खिलाया जा रहा है। फिलहाल शुभमन गिल छुट्टियां मना रहे हैं। हालांकि नॉर्थ जोन के लिए अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि टूर्नामेंट में टीम की कमान संभालेगा?
दलीप ट्रॉफी 2025 के लिए नॉर्थ जोन की कमान शुभमन गिल की जगह अंकित कुर को सौंपी जा सकती है। हालांकि इसको लेकर अब तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आ सकी है। वहीं, दलीप ट्रॉफी 2025 की शुरुआत 28 अगस्त से होने जा रही है। नार्थ जोन की टीम अपना पहला मुकाबला बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के ग्राउंड पर ईस्ट जोन के खिलाफ खेलेगी।
बता दें कि रोहित शर्मा के अचानक टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के बाद शुभमन गिल को इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट टीम की कमान सौंपी गई थी। उनकी अगुवाई में भारतीय टीम ने पांच टेस्ट मैचों की एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया और सीरीज को 2-2 की बराबरी पर खत्म किया। इस सीरीज में शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा 754 रन बनाए, जिसकी बदौलत उन्हें टी20 टीम में जगह दी गई।