शुभमन गिल को मेरिट के आधार पर नहीं, इस वजह से एशिया कप की टीम में चुना, साथी खिलाड़ी का बड़ा खुलासा

Robin Uthappa on Shubman Gill Selection: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने 19 अगस्त को एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम की घोषणा की थी, लेकिन अभी भी प्लेयर्स के चयन को लेकर चर्चा जारी है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि शुभमन गिल की टी20 टीम में वापसी और उन्हें सलामी बल्लेबाज बनाए जाने पर संजू सैमसन का भविष्य क्या होगा? श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल को टीम से बाहर क्यों किया गया? ऐसे ही कुछ ज्वलंत प्रश्न हैं, जिनके शायद सेलेक्टर्स के पास जवाब नहीं हैं। इसी बीच पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा ने गिल के चयन को लेकर बड़ा खुलासा किया है।
केकेआर में गिल के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर चुके रॉबिन उथप्पा ने खुलासा किया है कि भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को मुख्य रूप से मार्केटिंग और व्यावसायिक दृष्टिकोण के चलते एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया में चुना गया है। इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में भारत का शानदार नेतृत्व करने और लाल गेंद के क्रिकेट में रन मशीन होने के बाद गिल को भारतीय टी20i टीम में जगह मिली है।
गिल का चुना जाना और वह भी बतौर ओपनर बताते हुए इस बात कुछ लोग हैरान हैं, क्योंकि संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की ओपनिंग जोड़ी काफी आक्रामक और मजबूत रही है। वहीं, बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने तर्क दिया कि गिल 2024 में भारत के उप-कप्तान थे, लेकिन अन्य फॉर्मेट में वर्कलोड के चलते उन्हें टीम में शामिल होने का मौका नहीं मिला। उथप्पा ने इस पर निशाना साधते हुए कहा कि यह बीसीसीआई द्वारा स्टार संस्कृति को बढ़ावा देने का सिलसिला जारी रखने के अलावा और कुछ नहीं है।
उन्होंने कहा कि भारतीय क्रिकेट के नजरिए से हर दौर में आपके पास हमेशा सुपरस्टार रहे हैं और उन्होंने भारतीय क्रिकेट के हित में किसी खास खिलाड़ी का समर्थन किया है। मुझे लगता है कि अभी भी इसी सोच पर काम चल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है कि मार्केटिंग और व्यावसायिक सोच भी अहमियत रखती है, इसलिए उन्हें टीम में लाया गया है। आप चाहते हैं कि कुछ सुपरस्टार खेल को आगे बढ़ाएं। शुभमन उनमें से एक होंगे।
बता दें कि शुभमन गिल ने गुजरात टाइटन्स के लिए आईपीएल 2025 में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 15 मैचों में 650 रन बनाए। उन्होंने 50 की औसत और 155.88 की स्ट्राइक रेट से छह अर्धशतक लगाए। इस प्रदर्शन के साथ वह टूर्नामेंट में चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। अगर उन्हें आईपीएल में प्रदर्शन के आधार पर चुना गया तो फिर टॉप स्कोरर साई सुदर्शन को क्यों नजरअंदाज किया गया?