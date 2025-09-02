शुभमन गिल को मेरिट के आधार पर नहीं, इस वजह से एशिया कप की टीम में चुना, साथी खिलाड़ी का बड़ा खुलासा

Robin Uthappa on Shubman Gill Selection: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने 19 अगस्त को एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम की घोषणा की थी, लेकिन अभी भी प्लेयर्स के चयन को लेकर चर्चा जारी है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि शुभमन गिल की टी20 टीम में वापसी और उन्हें सलामी बल्लेबाज बनाए जाने पर संजू सैमसन का भविष्य क्या होगा? श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल को टीम से बाहर क्यों किया गया? ऐसे ही कुछ ज्वलंत प्रश्न हैं, जिनके शायद सेलेक्टर्स के पास जवाब नहीं हैं। इसी बीच पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा ने गिल के चयन को लेकर बड़ा खुलासा किया है।