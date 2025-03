आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की होड़ में शुभमन गिल, इन खिलाड़ियों से मिलेगी कड़ी टक्कर

ICC Player of the Month awards for February: शुभमन गिल ने इंग्लैंड पर भारत की सीरीज जीत में शानदार प्रदर्शन करके सुर्खियां बटोरीं और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में बांग्लादेश पर शुरुआती जीत से पहले वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया।

भारत•Mar 07, 2025 / 04:59 pm• satyabrat tripathi

ICC Player of the Month awards for February: शुभमन गिल, ग्लेन फिलिप्स, स्टीव स्मिथ और एनाबेल सदरलैंड फरवरी के लिए आईसीसी पुरुष और महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड्स के लिए नामांकितों में शामिल हैं। आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में शानदार फॉर्म को जारी रखते हुए टूर्नामेंट के तीन सितारे आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामांकित हैं।