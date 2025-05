Team India Test Captain: भारतीय टेस्ट टीम का कप्तान बनते ही शुभमन गिल ने हासिल की यह उपलब्धि

यह भी पढ़ें

टेस्ट क्रिकेट में भारत के सबसे युवा कप्तान

मंसूर अली खान पटौती – उम्र 21 वर्ष, 77 दिन vs वेस्टइंडीज, स्थान- ब्रिजटाउन – 23 मार्च, 1962सचिन तेंदुलकर – उम्र 23 वर्ष, 169 दिन vs ऑस्ट्रेलिया, स्थान- दिल्ली – 10 अक्टूबर 1996कपिल देव – उम्र 24 वर्ष, 48 दिन vs वेस्टइंडीज, स्थान- किंग्सटन, 23 फरवरी 1983रवि शास्त्री – उम्र 25 वर्ष, 229 दिन vs वेस्टइंडीज, स्थान- चेन्नई, 11 जनवरी 1988शुभमन गिल – उम्र 25 वर्ष 285 दिन vs इंग्लैंड, स्थान-लीड्स, 20 जून 2025 (आगामी इंग्लैंड दौरा)