शुभमन-यशस्‍वी को एशिया कप में नहीं मिलेगा मौका, इन 2 प्‍लेयर्स की चमकेगी किस्‍मत, टीम के ऐलान से पहले सामने आई ये रिपोर्ट

Team India Update for Asia Cup 2025: एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान 19 अगस्‍त को होने वाला है। इससे पहले एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है, जिसमें शुभमन गिल और यशस्‍वी जायसवाल को मौका नहीं देने और आईपीएल 2025 में शानदार प्रदर्शन करने वाले दो प्‍लेयर्स के चयन की बात कही गई है।

भारत

lokesh verma

Aug 18, 2025

Team India Update for Asia Cup 2025
भारतीय टी20 टीम। (फोटो सोर्स: IANS)

Team India Update for Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का आगाज होने में अब तीन हफ्ते से भी कम समय शेष है। 9 सितंबर से शुरू होने वाले इस मेगा इवेंट के लिए भारतीय टीम की घोषणा 19 अगस्‍त को होनी है। टी20 इंटरनेशनल में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन पिछले कुछ समय से सलामी बल्‍लेबाजों की भूमिका काफी अच्‍छे से निभा रहे हैं। ऐसा कोई कारण नजर नहीं आ रहा है कि इन दोनों में से किसी को भी बाहर किया जा सके। कयास लगाए जा रहे थे कि अजीत अगरकर के नेतृत्‍व वाली चयन समिति शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल को टी20 स्क्वॉड में फिक्स करना चाहती है। ये भी रिपोर्ट थी कि गिल को सभी फॉर्मेट कप्‍तान बनाने के लिए टी20 का उप-कप्तान भी बनाया जा सकता है। लेकिन, ताजा रिपोर्ट की मानें तो इन दोनों को एशिया कप 2025 में मौका नहीं मिलेगा।

इसलिए नहीं मिलेगा गिल और जायसवाल को मौका

दरअसल, स्पोर्टस्टार की एक रिपोर्ट के मुताबिक, चयनकर्ता एक बड़ा निर्णय लेते हुए शुभमन गिल और यशस्‍वी जायसवाल को एशिया कप 2025 के स्‍क्‍वॉड से बाहर रखने वाले हैं। चीफ सेलेक्‍टर अजीत अगरकर उसी कोर ग्रुप को बरकरार रखने की योजना बना रहे हैं, जिसने हाल ही में गौतम गंभीर की कोचिंग टी20 इंटरनेशनल मैचों में जबरदस्‍त प्रदर्शन किया है।

No India vs Pakistan at LA Olympics 2028

इन दो प्‍लेयर्स की हो सकती है वापसी

रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि सेलेक्‍टर श्रेयस अय्यर और जितेश शर्मा को एशिया कप की टीम में शामिल करना चाहते हैं। जितेश शर्मा ने आईपीएल 2025 में आरसीबी के लिए काफी शानदार प्रदर्शन किया था। उन्‍होंने बड़े-बड़े शॉट्स खेलकर से सभी को प्रभावित किया था और टीम को पहला खिताब जिताने में अपना योगदान दिया था। वहीं, श्रेयस अय्यर ने अपनी अगुवाई वाली पंजाब किंग्स को फाइनल तक पहुंचाने में महत्‍वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

श्रेयस और जितेश को गंभीर की कोचिंग में नहीं मिला मौका

बता दें कि गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद से इन दोनों को अब तक एक भी टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेलने को नहीं मिला है। श्रेयस अय्यर ने अपना आखिरी टी20 अंतरराष्‍ट्रीय मैच दिसंबर 2023 में खेला था। जबकि जितेश शर्मा ने जनवरी 2024 में आखिरी मुकाबला खेला था।

एशिया कप 2025

18 Aug 2025 08:04 am

