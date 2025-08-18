Team India Update for Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का आगाज होने में अब तीन हफ्ते से भी कम समय शेष है। 9 सितंबर से शुरू होने वाले इस मेगा इवेंट के लिए भारतीय टीम की घोषणा 19 अगस्त को होनी है। टी20 इंटरनेशनल में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन पिछले कुछ समय से सलामी बल्लेबाजों की भूमिका काफी अच्छे से निभा रहे हैं। ऐसा कोई कारण नजर नहीं आ रहा है कि इन दोनों में से किसी को भी बाहर किया जा सके। कयास लगाए जा रहे थे कि अजीत अगरकर के नेतृत्व वाली चयन समिति शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल को टी20 स्क्वॉड में फिक्स करना चाहती है। ये भी रिपोर्ट थी कि गिल को सभी फॉर्मेट कप्तान बनाने के लिए टी20 का उप-कप्तान भी बनाया जा सकता है। लेकिन, ताजा रिपोर्ट की मानें तो इन दोनों को एशिया कप 2025 में मौका नहीं मिलेगा।
दरअसल, स्पोर्टस्टार की एक रिपोर्ट के मुताबिक, चयनकर्ता एक बड़ा निर्णय लेते हुए शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल को एशिया कप 2025 के स्क्वॉड से बाहर रखने वाले हैं। चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर उसी कोर ग्रुप को बरकरार रखने की योजना बना रहे हैं, जिसने हाल ही में गौतम गंभीर की कोचिंग टी20 इंटरनेशनल मैचों में जबरदस्त प्रदर्शन किया है।
रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि सेलेक्टर श्रेयस अय्यर और जितेश शर्मा को एशिया कप की टीम में शामिल करना चाहते हैं। जितेश शर्मा ने आईपीएल 2025 में आरसीबी के लिए काफी शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने बड़े-बड़े शॉट्स खेलकर से सभी को प्रभावित किया था और टीम को पहला खिताब जिताने में अपना योगदान दिया था। वहीं, श्रेयस अय्यर ने अपनी अगुवाई वाली पंजाब किंग्स को फाइनल तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
बता दें कि गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद से इन दोनों को अब तक एक भी टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेलने को नहीं मिला है। श्रेयस अय्यर ने अपना आखिरी टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच दिसंबर 2023 में खेला था। जबकि जितेश शर्मा ने जनवरी 2024 में आखिरी मुकाबला खेला था।