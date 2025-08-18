Team India Update for Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का आगाज होने में अब तीन हफ्ते से भी कम समय शेष है। 9 सितंबर से शुरू होने वाले इस मेगा इवेंट के लिए भारतीय टीम की घोषणा 19 अगस्‍त को होनी है। टी20 इंटरनेशनल में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन पिछले कुछ समय से सलामी बल्‍लेबाजों की भूमिका काफी अच्‍छे से निभा रहे हैं। ऐसा कोई कारण नजर नहीं आ रहा है कि इन दोनों में से किसी को भी बाहर किया जा सके। कयास लगाए जा रहे थे कि अजीत अगरकर के नेतृत्‍व वाली चयन समिति शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल को टी20 स्क्वॉड में फिक्स करना चाहती है। ये भी रिपोर्ट थी कि गिल को सभी फॉर्मेट कप्‍तान बनाने के लिए टी20 का उप-कप्तान भी बनाया जा सकता है। लेकिन, ताजा रिपोर्ट की मानें तो इन दोनों को एशिया कप 2025 में मौका नहीं मिलेगा।