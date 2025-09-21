Asia Cup 2025 में मिली पहली हार से निराश हुए श्रीलंकाई कप्तान, इन खिलाड़ियों पर फूटा गुस्सा

Sri Lanka vs Bangladesh Match Highlights: एशिया कप 2025 में सुपर-4 के पहले ही मैच में बांग्लादेश ने श्रीलंका को 4 विकेट से हरा दिया। बांग्लादेश को जीत के लिए 169 रन की दरकार थी। बांग्लादेश ने 19.5 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 169 रन बनाकर 4 विकेट से जीत हासिल कर ली। बांग्लादेश की जीत के हीरो सैफ हसन रहे, जिन्होंने पारी को तेज शुरुआत देते हुए महज 45 गेंदों पर 4 छक्के और 2 चौके की मदद से 61 रन बनाते हुए जीत की मजबूत नींव रखी। इस जीत के बाद बांग्लादेशी कप्तान जहां बेहद खुश नजर आए तो श्रीलंकाई कप्तान चरिथ असलंका ने टूर्नामेंट में मिली पहली हार पर निराशा जताते हुए बल्लेबाजों के सिर हार का ठीकरा फोड़ा।
मैच के बाद श्रीलंकाई कप्तान चरिथ असलंका ने कहा कि ये एक शानदार मैच था। हमने अंत तक संयम बनाए रखा, लेकिन यह काफ़ी नहीं था। उन्होंने निराश होते हुए कहा कि मैं अपनी बल्लेबाजी से थोड़ा कम खुश हूं, हम आखिरी 2 ओवरों में और बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे, क्योंकि इन ओवर्स में हम सिर्फ 10-15 रन कम बना पाए। वहीं, उन्होंने अर्धशतकीय पारी खेलने वाले दासुन शनाका की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने वाकई अच्छी बल्लेबाजी की। उन्होंने एक बड़ा छक्का लगाया, जिससे ड्रेसिंग रूम खुश था, क्योंकि स्कोर लगभग 170 रन के पास पहुंच चुका था। हम भी यही आंकड़ा चाहते थे।
वहीं, बांग्लादेशी कप्तान लिटन दास ने कहा कि एशिया कप से पहले हमने कुछ सीरीज खेली थीं। इस मैच में भी हमने वाकई अच्छी बल्लेबाजी करते हुए आसानी से लक्ष्य का पीछा किया। हम सभी जानते हैं कि मुस्तफ़िज़ुर कितने ख़तरनाक हैं। हालांकि यह बल्लेबाज़ी के लिए काफ़ी अच्छा विकेट लग रहा था, लेकिन मुस्तफ़िज़ुर के 19वें और तस्कीन के 20वें ओवर ने मैच का रुख़ बदल दिया। ऐसा लग रहा था कि स्कोर 190 रन होगा, लेकिन उन्होंने इसे कम ही रखा। तस्कीन ने आखिरी ओवर बहुत अच्छा फेंका।
लिटन दास ने मैच के हीरो रहे सैफ हसन को लेकर कहा कि मुझे पता है कि सैफ बांग्लादेश के लिए मैच जिता सकते हैं। हम सभी जानते थे कि वह यूएई में एक अच्छे खिलाड़ी साबित होंगे। मैं उनके चरित्र को जानता हूं और मुझे पता है कि वह कैसे रन बनाते हैं। जब भी आप इस तरह लक्ष्य का पीछा करते हैं, तो आप अगले मैच के लिए उत्साहित होते हैं। लेकिन, हमें फिर से आना होगा, नया दिन, नई टीम और हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा।
प्लेयर ऑफ द मैच रहे सैफ हसन ने कहा कि विकेट बहुत अच्छा था और मैंने गेंद को टाइम करने और अपनी लय बनाए रखने की कोशिश की। लिटन मेरी मदद कर रहे थे और उनके साथ बल्लेबाजी करना आसान था। वह अच्छी तरह से अनुमान लगा रहे थे और बता रहे थे कि अगली गेंद क्या होगी। टीम के लिए योगदान देकर बहुत खुशी हुई। तैयारी अच्छी थी, उनके गेंदबाज़ों के ख़िलाफ़ हमारे पास एक अच्छी योजना थी।