Asia Cup 2025 में मिली पहली हार से निराश हुए श्रीलंकाई कप्तान, इन खिलाड़ियों पर फूटा गुस्सा

Sri Lanka vs Bangladesh Match Highlights: एशिया कप 2025 में सुपर-4 के पहले ही मैच में बांग्लादेश ने श्रीलंका को 4 विकेट से हरा दिया। बांग्लादेश को जीत के लिए 169 रन की दरकार थी। बांग्लादेश ने 19.5 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 169 रन बनाकर 4 विकेट से जीत हासिल कर ली। बांग्‍लादेश की जीत के हीरो सैफ हसन रहे, जिन्‍होंने पारी को तेज शुरुआत देते हुए महज 45 गेंदों पर 4 छक्के और 2 चौके की मदद से 61 रन बनाते हुए जीत की मजबूत नींव रखी। इस जीत के बाद बांग्‍लादेशी कप्‍तान जहां बेहद खुश नजर आए तो श्रीलंकाई कप्‍तान चरिथ असलंका ने टूर्नामेंट में मिली पहली हार पर निराशा जताते हुए बल्‍लेबाजों के सिर हार का ठीकरा फोड़ा।