SL-W vs IND-W Live Streaming: भारत के सामने होगी श्रीलंका, जानें कब-कहां देखें ट्राई सीरीज का पहला वनडे

SL-W vs IND-W ODI: हेड टू हेड महिला वनडे क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच कुल 32 मैच खेले गए हैं। इन मुकाबलों में भारतीय महिला टीम का पलड़ा भारी रहा है। भारत महिला टीम ने जहां श्रीलंका महिला टीम पर 29 वनडे मैच में जीत हासिल की है, वहीं उसे 2 मैच में हार झेलनी पड़ी है, जबकि दोनों टीमों के बीच खेले गए एक मैच का परिणाम नहीं निकल सका है।

SL-W vs IND-W के बीच ट्राई सीरीज का पहला मैच कब-कहां होगा? SL-W vs IND-W के बीच टाई सीरीज के पहला मैच 27 अप्रैल को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। SL-W vs IND-W के बीच ट्राई सीरीज का पहला मैच कितने बजे से होगा? SL-W vs IND-W के बीच ट्राई सीरीज का पहला मैच भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे से शुरू होगा।

SL-W vs IND-W के बीच ट्राई सीरीज का पहला मैच कहां देखें? SL-W vs IND-W के बीच ट्राई सीरीज के मैच का प्रसारण भारत में टीवी पर नहीं होगा, हालांकि क्रिकेट फैंस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड ऐप पर देख सकेंगे।

दोनों स्क्वाड इस प्रकार है भारतीय महिला का स्क्वाड – हरलीन देयोल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना (उप-कप्तान) , तेजल हसबनिस, अमनजोत कौर, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), यास्तिका भाटिया (विकेटकीपर), अरुंधति रेड्डी, काश्वी गौतम, श्री चरणी, शुचि उपाध्याय।

श्रीलंका महिला का स्क्वाड – हंसिमा करुणारत्ने, हर्षिता समाराविक्रमा, हासिनी परेरा, मनुदी नानायक्कारा, नीलाक्षिका सिल्वा, विशमी गुणारत्ने, चमारी अथापथु (कप्तान), देवमी विहंगा, कविशा दिलहारी, पिउमी बदलगे, रश्मिका सेववंडी, अनुष्का संजीवनी (विकेटकीपर), अचिनी कुलसुरिया, इनोका राणावीरा, इनोशी प्रियदर्शनी, मल्की मदारा, सुगंधिका कुमारी।