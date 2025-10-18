SL W vs SA W Match Highlights: महिला विश्व कप 2025 में श्रीलंका को 10 विकेट से रौंद टॉप-2 में पहुंची साउथ अफ्रीका

Sri Lanka Women vs South Africa Women Match Highlights: महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में सह-मेजबान श्रीलंका की हार का सिलसिला जारी है। कोलंबो के आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हुए बारिश बाधित मैच में श्रीलंका को 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही अब श्रीलंका का टूर्नामेंट से बाहर होना तय माना जा रहा है। जबकि इस जीत के साथ ही साउथ अफ्रीका 8 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर पहुंच गई है। यहां से उसका सेमीफाइनल में जाना लगभग पक्‍का है।