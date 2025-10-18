Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

SL W vs SA W Match Highlights: महिला विश्व कप 2025 में श्रीलंका को 10 विकेट से रौंद टॉप-2 में पहुंची साउथ अफ्रीका

Sri Lanka Women vs South Africa Women Match Highlights: महिला विश्‍व कप में शुक्रवार को साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका के खिलाफ बारिश बाधित मैच में 10 विकेट से जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ ही वह पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर पहुंच गई है।

2 min read

भारत

image

lokesh verma

Oct 18, 2025

Sri Lanka Women vs South Africa Women Match Highlights

Sri Lanka Women vs South Africa Women Match Highlights: साउथ अफ्रीकी ओपनर लौरा वोल्वार्ड्ट और ताजमिन ब्रिट्स। (फोटो सोर्स: IANS)

Sri Lanka Women vs South Africa Women Match Highlights: महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में सह-मेजबान श्रीलंका की हार का सिलसिला जारी है। कोलंबो के आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हुए बारिश बाधित मैच में श्रीलंका को 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही अब श्रीलंका का टूर्नामेंट से बाहर होना तय माना जा रहा है। जबकि इस जीत के साथ ही साउथ अफ्रीका 8 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर पहुंच गई है। यहां से उसका सेमीफाइनल में जाना लगभग पक्‍का है।

बारिश के चलते 20-20 ओवरों का हुआ मुकाबला

बारिश से प्रभावित मैच 50 की जगह 20-20 ओवरों का हुआ। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 105 रन बनाए। श्रीलंका के लिए विस्मी गुनारत्ने ने 33 गेंद पर 34 रन बनाए। इसके अलावा चमारी अट्टापट्टू ने 11, हर्षिता समरविक्रमा ने 13, कविशा दिल्हारी ने 14, और निलाक्षिका सिल्वा ने 18 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से मल्बा ने 3, मसाबाता क्लास ने 2, और नादिन डे क्लार्क ने 1 विकेट लिए।

लौरा ने खेली कप्‍तानी पारी

121 का लक्ष्य दक्षिण अफ्रीका ने 14.5 ओवर में बिना विकेट खोए 125 रन बनाकर हासिल कर लिया और मैच 10 विकेट से जीत लिया। कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने 47 गेंद पर 8 चौकों की मदद से नाबाद 60 और ताजमिन ब्रिट्स ने 42 गेंद पर 4 चौकों और 2 छक्कों की मदद से नाबाद 55 रन की पारी खेली।

श्रीलंका की तीसरी हार

श्रीलंका की पांचवें मैच में तीसरी हार थी। दो मैच बारिश की वजह से धुले हैं। बारिश की वजह से रद्द हुए मैच की वजह से ही श्रीलंका को 2 अंक मिले हैं। सह-मेजबान होने और हर मैच कोलंबों में खेलने के बावजूद श्रीलंका का प्रदर्शन विश्व कप में बेहद निराशाजनक रहा है और टीम एक भी मैच नहीं जीत सकी है। श्रीलंका अंकतालिका में सातवें स्थान पर है।

दक्षिण अफ्रीका अंकतालिका में दूसरे स्थान

वहीं इस जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका अंकतालिका में दूसरे स्थान पर चली गई है। दक्षिण अफ्रीका के पांचवें मैच में यह चौथी जीत थी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ ही श्रीलंका की सेमीफाइनल खेलने की संभावना अब समाप्त हो चुकी है।

ये भी पढ़ें

Aus W vs Ban W Match Highlights: एलिसा हिली और फोएबे लिचफिल्ड ने मार-मारकर निकाला बांग्लादेशी गेंदबाजों का दम, 10 विकेट से जीती ऑस्ट्रेलिया
क्रिकेट
Australia W vs Bangladesh W Match Highlights

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Women's World Cup 2025

Published on:

18 Oct 2025 06:36 am

Hindi News / Sports / Cricket News / SL W vs SA W Match Highlights: महिला विश्व कप 2025 में श्रीलंका को 10 विकेट से रौंद टॉप-2 में पहुंची साउथ अफ्रीका

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Women's World Cup 2025

महिला वर्ल्ड कप 2025 में डीआरएस के फैसलों पर विवाद, सवालों के घेरे में अंपायरिंग

Controversy over DRS decisions
क्रिकेट

भारतीय बल्लेबाज ने टी-20 में ठोका सबसे तेज शतक, बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 8 ओवर में टीम को दिलाई जीत

Kiran Navgire
क्रिकेट

आप सभी को खुश नहीं कर सकते….टीम इंडिया की चयन की चुनौतियों पर अगरकर ने बेबाकी से रखी बात

Ajit Agarkar
क्रिकेट

AUS vs IND: बदल गई टीम इंडिया की जर्सी, ऑस्ट्रेलिया से भिड़ंत से पहले सामने आई यह तस्वीर

AUS vs IND
क्रिकेट

वर्ल्डकप 2027 खेलने के लिए रोहित-विराट को क्या करना होगा? पूर्व क्रिकेटर ने दिया जवाब

India vs Australia 2025 Series
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.