Aus W vs Ban W Match Highlights: एलिसा हिली और फोएबे लिचफिल्ड ने मार-मारकर निकाला बांग्लादेशी गेंदबाजों का दम, 10 विकेट से जीती ऑस्ट्रेलिया

Australia W vs Bangladesh W Match Highlights: महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के 17वें मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश के खिलाफ गुरुवार 16 अक्‍टूबर को विशाखापट्टनम के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में एकतरफा जीत हासिल की है। बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 199 रन का लक्ष्य दिया था। सलामी बल्लेबाजों एलिसा हिली और फोएबे लिचफिल्ड की जोड़ी ने 24.5 ओवर में 202 रन की साझेदारी कर टीम को 10 विकेट से जीत दिला दी। एलिसा हिली ने 77 गेंद पर 20 चौकों की मदद से नाबाद 113 रन बनाए। लिचफिल्ड ने 72 गेंद पर 1 छक्के और 12 चौकों की मदद से नाबाद 84 रन की पारी खेली। हिली और लिचफिल्ड के सामने बांग्लादेश के गेंदबाज असहाय नजर आए।