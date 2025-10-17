Patrika LogoSwitch to English

Aus W vs Ban W Match Highlights: एलिसा हिली और फोएबे लिचफिल्ड ने मार-मारकर निकाला बांग्लादेशी गेंदबाजों का दम, 10 विकेट से जीती ऑस्ट्रेलिया

Australia W vs Bangladesh W Match Highlights: महिला विश्‍व कप 2025 में गुरुवार को ऑस्‍ट्रेलिया ने बांग्‍लादेश को 10 विकेट से हराकर सेमीफाइनल के लिए क्‍वालीफाई कर लिया है। वहीं, इस हार के साथ ही बांग्‍लादेश का बाहर होना लगभग तय हो गया है।

2 min read

भारत

image

lokesh verma

Oct 17, 2025

Australia W vs Bangladesh W Match Highlights

Aus W vs Ban W Match Highlights: बांग्‍लादेश को हराने की खुशी मनाती एलिसा हिली और फोएबे लिचफिल्ड। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/ICC)

Australia W vs Bangladesh W Match Highlights: महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के 17वें मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश के खिलाफ गुरुवार 16 अक्‍टूबर को विशाखापट्टनम के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में एकतरफा जीत हासिल की है। बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 199 रन का लक्ष्य दिया था। सलामी बल्लेबाजों एलिसा हिली और फोएबे लिचफिल्ड की जोड़ी ने 24.5 ओवर में 202 रन की साझेदारी कर टीम को 10 विकेट से जीत दिला दी। एलिसा हिली ने 77 गेंद पर 20 चौकों की मदद से नाबाद 113 रन बनाए। लिचफिल्ड ने 72 गेंद पर 1 छक्के और 12 चौकों की मदद से नाबाद 84 रन की पारी खेली। हिली और लिचफिल्ड के सामने बांग्लादेश के गेंदबाज असहाय नजर आए।

ऑस्ट्रेलिया ने किया सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई

बांग्‍लादेश पर जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर गई है। ऑस्ट्रेलिया ने 5 मैचों में 4 जीत और रद्द मैच से 1 अंक लेकर 9 अंक हासिल किए हैं। बांग्लादेश की 5 मैचों में यह चौथी हार थी। हार के साथ ही बांग्लादेश के सेमीफाइनल खेलने की संभावना लगभग खत्म हो गई है।

सोभना ने जड़ा अर्धशतक

इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी के सामने जुझारूपन दिखाया। सोभना मोस्टारी बांग्लादेश की तरफ से शीर्ष स्कोरर रहीं। इस बल्लेबाज ने 80 गेंद पर 9 चौकों की मदद से 66 रन की पारी खेली। वह नाबाद रहीं। मोस्टारी ने अपनी टीम के लिए एंकर का रोल निभाया और यह सुनिश्चित किया कि टीम पूरे 50 ओवर खेले। उन्हें सलामी बल्लेबाज रूबीया हैदर का अच्छा साथ मिला।

हैदर अर्धशतक से चूकीं

हैदर ने 59 गेंद पर 8 चौकों की मदद से 44 रन की पारी खेली। शर्मिन अख्तर ने 19 और कप्तान निगार सुल्ताना ने 12 रन बनाए। बांग्लादेश ने 50 ओवर में 9 विकेट पर 198 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया के लिए एश्ले गार्डनर, एनाबेल सदरलैंड, अलाना किंग और जॉर्जिया वॉरहम ने 2-2 विकेट लिए। मेगन स्कट ने 1 विकेट लिया।

