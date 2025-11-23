Watch Video: स्मृति मंधाना-पलाश मुच्छल ने संगीत सेरेमनी में मचाया धमाल, सलमान खान के गाने ‘तेनु ले के मैं जावांगा’ पर डांस कर जीता सबका दिल

संगीत सेरेमनी के वीडियो में स्मृति और पलाश सलमान खान के हिट गाने 'तेनु ले के मैं जावांगा' पर जमकर डांस करते नजर आ रहे हैं। वायरल हो रही क्लिप में स्मृति माला लेकर आती हैं और प्यार से पलाश के गले में डालती हैं। फिर दोनों एक जबरदस्त डांस परफॉर्मेंस देते हैं। ये वीडियो फैंस को काफी पसंद आ रही है। एक यूजर ने कमेंट में लिखा कि वाह, कितना खूबसूरत वीडियो है। इसे देखने के बाद मैं आज रात कैसे सो पाऊंगा?