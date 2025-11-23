Watch Video: स्मृति मंधाना-पलाश मुच्छल ने संगीत सेरेमनी में मचाया धमाल, सलमान खान के गाने ‘तेनु ले के मैं जावांगा’ पर डांस कर जीता सबका दिल

संगीत सेरेमनी में डांस करते स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल। (फोटो सोर्स: वीडियो स्क्रीन शॉट)
Smriti Mandhana and Palash Muchhal Wedding: भारतीय टीम की स्टार क्रिकेटर स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल 23 नवंबर को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। इससे पहले उनकी शादी की रस्में सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। हल्दी की रस्म के वायरल होने के बाद मेहंदी और संगीत सेरेमनी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया धूम मचा रहे हैं। इन पर फैंस और फॉलोअर्स जमकर अपने रिएक्शन दे रहे हैं।
संगीत सेरेमनी के वीडियो में स्मृति और पलाश सलमान खान के हिट गाने 'तेनु ले के मैं जावांगा' पर जमकर डांस करते नजर आ रहे हैं। वायरल हो रही क्लिप में स्मृति माला लेकर आती हैं और प्यार से पलाश के गले में डालती हैं। फिर दोनों एक जबरदस्त डांस परफॉर्मेंस देते हैं। ये वीडियो फैंस को काफी पसंद आ रही है। एक यूजर ने कमेंट में लिखा कि वाह, कितना खूबसूरत वीडियो है। इसे देखने के बाद मैं आज रात कैसे सो पाऊंगा?
संगीत सेरेमनी में पूरी विमेंस इंडियन क्रिकेट टीम ने स्मृति के लिए एक स्पेशल ग्रुप डांस भी किया। टीम 'तेरा यार हूं मैं' पर थिरकती है, जो इसे अपनी टीममेट के लिए एक दिल को छू लेने वाला और इमोशनल ट्रिब्यूट बनाता है।
मेहंदी सेरेमनी से कई नई तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें स्मृति एक शानदार पर्पल ट्रेडिशनल आउटफिट में ग्लो करती नजर आ रही हैं। इस दौरान उनके साथ टीम इंडिया की अन्य कई प्लेयर भी नजर आ रही हैं। वहीं, पलाश ने क्रीम कलर के कुर्ते के साथ एम्ब्रॉयडरी वाली जैकेट पहन रखी है। इस इवेंट में न्यू कपल के करीबी दोस्तों और परिवार वालों के साथ सिंगर पलक मुच्छल और कंपोजर मिथुन भी शामिल हुए।
बता दें कि इससे पहले न्यू कपल के हल्दी सेरेमनी के वीडियो वायरल हुए थे, जिसमें एक वीडियो में पलाश भरपूर जोश में नाचते हुए नजर आ रहे हैं। उनके चारों ओर पीले फूलों की पंखुड़ियां गिर रही हैं। क्रिकेटर जेमिमा रोड्रिग्स भी सेलिब्रेशन में शामिल हुईं, जिससे माहौल और खुशनुमा हो गया। वहीं, एक वीडियो में स्मृति टीममेट्स के साथ ठुमके लगाती नजर आ रही हैं।
स्मृति और म्यूजिक कंपोजर और प्रोड्यूसर पलाश की शादी आज रविवार 23 नवंबर को होगी। उनकी शादी में क्रिकेट और फिल्म इंडस्ट्री दोनों से कई जानी-मानी हस्तियों के आने की उम्मीद है। बता दें कि स्मृति को पलाश ने डीवाई पाटिल स्टेडियम में शादी के लिए प्रपोज किया था, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है।
