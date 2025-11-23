Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

Watch Video: स्मृति मंधाना-पलाश मुच्छल ने संगीत सेरेमनी में मचाया धमाल, सलमान खान के गाने ‘तेनु ले के मैं जावांगा’ पर डांस कर जीता सबका दिल

Smriti Mandhana and Palash Muchhal Wedding: स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल आज 23 नवंबर को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। इससे पहले उनकी संगीत सेरेमनी का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें न्‍यू कपल सलमान खान के गाने 'तेनु ले के मैं जावांगा' पर रोमांटिक डांस करता नजर आ रहा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 23, 2025

Smriti Mandhana and Palash Muchhal Wedding

संगीत सेरेमनी में डांस करते स्‍मृति मंधाना और पलाश मुच्छल। (फोटो सोर्स: वीडियो स्‍क्रीन शॉट)

Smriti Mandhana and Palash Muchhal Wedding: भारतीय टीम की स्‍टार क्रिकेटर स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल 23 नवंबर को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। इससे पहले उनकी शादी की रस्‍में सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। हल्दी की रस्‍म के वायरल होने के बाद मेहंदी और संगीत सेरेमनी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया धूम मचा रहे हैं। इन पर फैंस और फॉलोअर्स जमकर अपने रिएक्‍शन दे रहे हैं।

संगीत सेरेमनी में स्मृति-पलाश ने जमकर मचाया धमाल

संगीत सेरेमनी के वीडियो में स्मृति और पलाश सलमान खान के हिट गाने 'तेनु ले के मैं जावांगा' पर जमकर डांस करते नजर आ रहे हैं। वायरल हो रही क्लिप में स्मृति माला लेकर आती हैं और प्यार से पलाश के गले में डालती हैं। फिर दोनों एक जबरदस्त डांस परफॉर्मेंस देते हैं। ये वीडियो फैंस को काफी पसंद आ रही है। एक यूजर ने कमेंट में लिखा कि वाह, कितना खूबसूरत वीडियो है। इसे देखने के बाद मैं आज रात कैसे सो पाऊंगा?

टीम इंडिया ने किया 'तेरा यार हूं मैं' गाने पर ग्रुप डांस

संगीत सेरेमनी में पूरी विमेंस इंडियन क्रिकेट टीम ने स्मृति के लिए एक स्पेशल ग्रुप डांस भी किया। टीम 'तेरा यार हूं मैं' पर थिरकती है, जो इसे अपनी टीममेट के लिए एक दिल को छू लेने वाला और इमोशनल ट्रिब्यूट बनाता है।

मेहंदी में छाईं स्मृति

मेहंदी सेरेमनी से कई नई तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें स्मृति एक शानदार पर्पल ट्रेडिशनल आउटफिट में ग्लो करती नजर आ रही हैं। इस दौरान उनके साथ टीम इंडिया की अन्‍य कई प्‍लेयर भी नजर आ रही हैं। वहीं, पलाश ने क्रीम कलर के कुर्ते के साथ एम्ब्रॉयडरी वाली जैकेट पहन रखी है। इस इवेंट में न्‍यू कपल के करीबी दोस्तों और परिवार वालों के साथ सिंगर पलक मुच्छल और कंपोजर मिथुन भी शामिल हुए।

जेमिमा रोड्रिग्स भी सेलिब्रेशन में हुईं शामिल

बता दें कि इससे पहले न्‍यू कपल के हल्दी सेरेमनी के वीडियो वायरल हुए थे, जिसमें एक वीडियो में पलाश भरपूर जोश में नाचते हुए नजर आ रहे हैं। उनके चारों ओर पीले फूलों की पंखुड़ियां गिर रही हैं। क्रिकेटर जेमिमा रोड्रिग्स भी सेलिब्रेशन में शामिल हुईं, जिससे माहौल और खुशनुमा हो गया। वहीं, एक वीडियो में स्‍मृति टीममेट्स के साथ ठुमके लगाती नजर आ रही हैं।

आज 23 नवंबर को होगी शादी

स्मृति और म्यूजिक कंपोजर और प्रोड्यूसर पलाश की शादी आज रविवार 23 नवंबर को होगी। उनकी शादी में क्रिकेट और फिल्म इंडस्ट्री दोनों से कई जानी-मानी हस्तियों के आने की उम्मीद है। बता दें कि स्‍मृति को पलाश ने डीवाई पाटिल स्टेडियम में शादी के लिए प्रपोज किया था, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Published on:

23 Nov 2025 06:50 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Watch Video: स्मृति मंधाना-पलाश मुच्छल ने संगीत सेरेमनी में मचाया धमाल, सलमान खान के गाने ‘तेनु ले के मैं जावांगा’ पर डांस कर जीता सबका दिल

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में शुभमन गिल का खेलना मुश्किल, कप्तानी की दौड़ में ये दो खिलाड़ी

Shubman gill and rohit sharma
क्रिकेट

नीतीश राणा बने कप्तान, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में संभालेंगे इस टीम की कमान

Nitish Rana
क्रिकेट

टी20 वर्ल्डकप में भारत और पाकिस्तान को मिला आसान ग्रुप! साउथ अफ्रीका को सबसे मुश्किल

Tilak Verma and Shivam Dube
क्रिकेट

IND vs SA 2nd Test: 2 विकेट पर 160 रन बनाकर मजबूत स्थिति में थी साउथ अफ्रीका, फिर गेंदबाजों ने ऐसे कराई वापसी

IND vs SA
क्रिकेट

IND vs SA 2nd Test: ‘ऐसा मत कर कुलदीप…’, ऋषभ पंत की आवाज स्टंप माइक में कैद, तेजी से हो रही वायरल

Rishabh Pant
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.