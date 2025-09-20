50 गेंदों में शतक ठोक स्मृति मंधाना ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, ऐसा करने वाली बनीं दुनिया की पहली बल्लेबाज

INDW vs AUSW 3rd ODI Delhi: शनिवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच तीसरे वनडे मुकाबले में स्मृति मंधाना ने सिर्फ 50 गेंदों में शतक जड़ दिया। उन्होंने अपनी पारी में 5 छक्के लगाए। वह कैलेंडर ईयर में दो बार 4-4 शतक लगाने वाली दुनिया की पहली बल्लेबाज बन गई हैं। वह भारतीय महिला क्रिकेट इतिहास में भी सबसे तेज शतक लगाने वाली बल्लेबाज बन गई हैं। इसके अलावा मंधाना ने कई रिकॉर्ड्स बनाए। चलिए उनपर एक नजर डालते हैं।