स्मृति मंधाना-पलाश मुच्छल शादी कंट्रोवर्सी: साथी प्लेयर्स के क्रिप्टिक पोस्ट ने आग में डाला घी

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल। (फोटो सोर्स: instagram@/Smriti_Mandhana)
Smriti Mandhana Palash Muchhal Wedding Controversy: स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी को लेकर अभी तक अनिश्चितता बनी हुई है। 23 नवंबर 2025 को दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले थे कि उसी दिन सुबह स्मृति के पिता की तबीयत अचानक खराब होने पर शादी टाल दी गई। इसकी जानकारी स्मृति की ओर से दी गई। लेकिन, सोशल मीडिया अचानक बदलावों को देख यूजर्स ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि असल कहानी कुछ और ही है, क्योंकि शादी टलने के बाद स्मृति समेत उनके साथी प्लेयर्स ने शादी से जुड़े अपने पहले के पोस्ट डिलीट कर दिए। स्मृति ने अपनी सगाई के वीडियो से भी खुद को अनटैग कर लिया, जिससे उनके पलाश से रिश्ते को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जाने लगे।
शादी टलने के बाद पलाश मुच्छल के कथित तौर पर धोखा देने की अफवाहें भी तेजी से फैलने लगीं। हालांकि सीधे तौर पर इसमें शामिल किसी व्यक्ति ने ऐसे किसी भी दावे की पुष्टि नहीं की। इन अटकलों को हवा तब मिली, जब उनकी साथी खिलाड़ी क्रांति गौड़ ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर बेवफाई के आरोपों से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर रिपोस्ट किया।
क्रांति गौड़ के रिपोस्ट के कुछ देर बाद ही टीम इंडिया की पेसर रेणुका सिंह ठाकुर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक अजीब कोट शेयर किया। स्मृति मंधाना के फॉलोअर्स ने तुरंत अंदाजा लगाया कि यह पलाश से जुड़ी मौजूदा स्थिति से इनडायरेक्टली जुड़ा है। कोट में इस बात का जिक्र था कि जब कोई व्यक्ति या कोई चीज किसी की जिंदगी से चली जाए, तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, इसे उथल-पुथल के बजाय भगवान का समय बताया गया।
कोट में लिखा था, 'अगर आपकी जिंदगी से कुछ चला जाए। कोई इंसान, कोई नौकरी, कोई चैप्टर, तो उसके पीछे भगवान की सटीकता पर भरोसा करें। शिव विनाश के भगवान हैं, लेकिन उथल-पुथल के कभी नहीं। वह जो कुछ भी हटाते हैं, वह आपकी मुक्ति के लिए करते हैं। जो आज नुकसान जैसा लगता है, वह कल सुरक्षा के रूप में सामने आएगा।' हालांकि इस मैसेज पर काफी चर्चा हुई, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि रेणुका ने स्मृति या पलाश का नाम नहीं लिया। यह अंदाजा सिर्फ फैन्स ने लगाया है, जिन्होंने पोस्ट की टाइमिंग को स्मृति के हाल के सोशल मीडिया बिहेवियर से जोड़ा है।
28 नवंबर 2025 को फैंस ने देखा कि स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल दोनों ने अपने इंस्टाग्राम बायोस में एक ही इमोजी जोड़ा। यह काफी समय में कपल का पहला मिलता-जुलता सोशल मीडिया अपडेट था, जिसने तुरंत लोगों का ध्यान खींचा। स्मृति और पलाश में से किसी ने भी अपडेट के पीछे का कारण साफ नहीं किया, लेकिन मैचिंग बायोस ने उनके रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर उत्सुकता बढ़ा दी है।
