स्मृति मंधाना-पलाश मुच्छल शादी कंट्रोवर्सी: साथी प्लेयर्स के क्रिप्टिक पोस्ट ने आग में डाला घी

Smriti Mandhana Palash Muchhal Wedding Controversy: स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी को लेकर अभी तक अनिश्चितता बनी हुई है। 23 नवंबर 2025 को दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले थे कि उसी दिन सुबह स्मृति के पिता की तबीयत अचानक खराब होने पर शादी टाल दी गई। इसकी जानकारी स्‍मृति की ओर से दी गई। लेकिन, सोशल मीडिया अचानक बदलावों को देख यूजर्स ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि असल कहानी कुछ और ही है, क्‍योंकि शादी टलने के बाद स्मृति समेत उनके साथी प्‍लेयर्स ने शादी से जुड़े अपने पहले के पोस्ट डिलीट कर दिए। स्‍मृति ने अपनी सगाई के वीडियो से भी खुद को अनटैग कर लिया, जिससे उनके पलाश से रिश्ते को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जाने लगे।