गौतम गंभीर ने बीच सीरीज में छोड़ा हेड कोच का पद? जानें वायरल लेटर की सच्चाई

गौतम गंभीर के भारतीय टीम के मुख्य कोच पद से इस्तीफे संबंधी वायरल पोस्ट आधिकारिक ‘एक्स’ हैंडल से नहीं की गई है। गौतम गंभीर का आधिकारिक एक्स हैंडल @GautamGambhir है, जबकि वायरल पोस्ट @imRavY_ से है। स्पष्ट है कि वायरल पोस्ट फेक है। वायरल पोस्ट में नाम की स्पेलिंग (Gaotam Gambhir) भी गलत है। वहीं वायरल पोस्ट का अकाउंट पर भले ही ब्लू टिक है, लेकिन इसे ‘एक्स’ ने फर्जी करार दिया है। इसके अलावा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड या किसी विश्वसनीय स्रोत से गौतम गंभीर के इस्तीफे को लेकर कोई खबर भी सामने नहीं आई है। वहीं भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच गुवाहाटी में जारी दूसरे टेस्ट मैच के दौरान गौतम गंभीर के इस्तीफे के दावे की टाइमिंग भी संदिग्ध है।