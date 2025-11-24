गौतम गंभीर ने बीच सीरीज में छोड़ा हेड कोच का पद? जानें वायरल लेटर की सच्चाई

गौतम गंभीर, पूर्व भारतीय क्रिकेटर (Photo Credit - IANS)
Gautam Gambhir Resign Fact Check: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 489 रन बनाने के बाद भारत को 201 रन पर रोक दिया है। वहीं तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक मेहमान टीम ने दूसरी पारी में बिना विकेट गंवाए 26 रन बना लिए थे। अब तक दक्षिण अफ्रीका की कुल बढ़त 314 रन की हो गई है। इस तरह ऋषभ पंत की अगुवाई में खेल रही भारतीय टेस्ट टीम मुश्किल दौर से गुजर रही है।
इसी बीच भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) को लेकर एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कथित तौर पर उनकी ओर से पद से इस्तीफा देने की बात कही गई है। अब सवाल उठता है कि क्या गौतम गंभीर ने टीम इंडिया के मुख्य कोच पद से इस्तीफा दे दिया है? दरअसल, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ‘एक्स’ पर वायरल पोस्ट के दावे के मुताबिक, उन्होंने कोच पद से इस्तीफा दे दिया है।
गौतम गंभीर की तस्वीर वाली इस सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है, “मैं आज आधिकारिक रूप से कोच के पद से इस्तीफा दे रहा हूं। भविष्य में क्रिकेट की दुनिया में किसी भी तरह जुड़ना नहीं चाहूंगा। सच कहूं तो लगातार आलोचना और ट्रोलिंग से मैं थक गया हूं। इस खेल को मैंने अपना सब कुछ दिया। लेकिन आसपास का माहौल, विशेषकर ऑनलाइन, साफ बता रहा है कि मेरा समय खत्म हो चुका है। मैं अपने रिकॉर्ड के साथ सिर ऊंचा करके पद छोड़ रहा हूं। भारतीय क्रिकेट को भविष्य के लिए शुभकामनाएं। आपको लगातार सफलता मिले। यादों के लिए शुक्रिया।”
गौतम गंभीर के भारतीय टीम के मुख्य कोच पद से इस्तीफे संबंधी वायरल पोस्ट आधिकारिक ‘एक्स’ हैंडल से नहीं की गई है। गौतम गंभीर का आधिकारिक एक्स हैंडल @GautamGambhir है, जबकि वायरल पोस्ट @imRavY_ से है। स्पष्ट है कि वायरल पोस्ट फेक है। वायरल पोस्ट में नाम की स्पेलिंग (Gaotam Gambhir) भी गलत है। वहीं वायरल पोस्ट का अकाउंट पर भले ही ब्लू टिक है, लेकिन इसे ‘एक्स’ ने फर्जी करार दिया है। इसके अलावा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड या किसी विश्वसनीय स्रोत से गौतम गंभीर के इस्तीफे को लेकर कोई खबर भी सामने नहीं आई है। वहीं भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच गुवाहाटी में जारी दूसरे टेस्ट मैच के दौरान गौतम गंभीर के इस्तीफे के दावे की टाइमिंग भी संदिग्ध है।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग