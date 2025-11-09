गांगुली को ये बात बुरी लग सकती है, लेकिन मैं थोड़ी मुखर हूं और कड़वा सच बोलती हूं… CM ममता बनर्जी ने दादा को लेकर ऐसा क्या कहा?

ऋचा पश्चिम बंगाल की पहली क्रिकेटर हैं, जिन्होंने भारत के लिए क्रिकेट विश्व कप जीता। बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने उन्हें 34 लाख रुपये नकद, सोने का बल्ला और गेंद भेंट की। यह राशि फाइनल में उनके 34 रनों के प्रदर्शन के सम्मान में दी गई। 2 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ फाइनल में भारत ने 52 रनों से जीत दर्ज की। ऋचा ने 24 गेंदों पर 34 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। टूर्नामेंट में उन्होंने 8 मैचों की 8 पारियों में 235 रन ठोके, स्ट्राइक रेट 133 से अधिक रहा। निचले क्रम में उनकी तेज पारियां टीम के लिए निर्णायक साबित हुईं।