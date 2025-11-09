गांगुली को ये बात बुरी लग सकती है, लेकिन मैं थोड़ी मुखर हूं और कड़वा सच बोलती हूं… CM ममता बनर्जी ने दादा को लेकर ऐसा क्या कहा?

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली (photo - IANS)
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महिला वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीतने वाली भारतीय टीम की विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋचा घोष को सम्मानित किया। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में आयोजित समारोह में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (CAB) के अध्यक्ष सौरव गांगुली भी उपस्थित थे। इस दौरान ममता ने गांगुली को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) का अध्यक्ष बनाने की पुरजोर वकालत की।
ममता बनर्जी ने कहा, "हम हमेशा चाहते थे कि गांगुली लंबे समय तक भारतीय टीम के कप्तान बने रहें। एक और बात कहनी है, भले ही गांगुली को बुरा लगे, लेकिन मैं मुखर हूं और कड़वा सच बोलती हूं। आज आईसीसी अध्यक्ष कौन होना चाहिए था? कोई और नहीं, सौरव गांगुली। भले वे अभी अध्यक्ष न बने हों, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन वे जरूर बनेंगे। उन्हें रोकना आसान नहीं।"
वर्तमान में आईसीसी अध्यक्ष का पद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह के पास है। जय शाह बीसीसीआई सचिव के रूप में चार साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद दिसंबर 2024 में सबसे कम उम्र के आईसीसी अध्यक्ष बने। गांगुली की जगह रोजर बिन्नी के बीसीसीआई अध्यक्ष बनने के दो साल बाद जय शाह इस वैश्विक पद पर पहुंचे। गांगुली और जय शाह ने अक्टूबर 2019 से सितंबर 2022 तक बीसीसीआई में साथ काम किया था। पहले माना जा रहा था कि गांगुली ही अगले आईसीसी चेयरमैन होंगे, लेकिन अचानक उन्हें रेस से बाहर कर जय शाह को यह जिम्मेदारी सौंपी गई।
बंगाल सरकार ने दाएं हाथ की विस्फोटक बल्लेबाज ऋचा घोष को 'बंग भूषण' पुरस्कार से नवाजा, साथ ही पुलिस उपाधीक्षक (DSP) का पद और सोने की चेन भेंट की। 'बंग भूषण' और 'बंग विभूषण' पश्चिम बंगाल सरकार के सर्वोच्च नागरिक सम्मान हैं, जो कला, संस्कृति, साहित्य, लोक प्रशासन और सार्वजनिक सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं।
ऋचा पश्चिम बंगाल की पहली क्रिकेटर हैं, जिन्होंने भारत के लिए क्रिकेट विश्व कप जीता। बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने उन्हें 34 लाख रुपये नकद, सोने का बल्ला और गेंद भेंट की। यह राशि फाइनल में उनके 34 रनों के प्रदर्शन के सम्मान में दी गई। 2 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ फाइनल में भारत ने 52 रनों से जीत दर्ज की। ऋचा ने 24 गेंदों पर 34 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। टूर्नामेंट में उन्होंने 8 मैचों की 8 पारियों में 235 रन ठोके, स्ट्राइक रेट 133 से अधिक रहा। निचले क्रम में उनकी तेज पारियां टीम के लिए निर्णायक साबित हुईं।
