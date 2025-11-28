Patrika LogoSwitch to English

सौरव गांगुली की पत्नी से अभद्र टिप्पणी, पुलिस से की शिकायत, जानें पूरा मामला

सौरव गांगुली की पत्नी डोना सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी और बॉडी शेमिंग का शिकार हो गई हैं।

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Nov 28, 2025

Sourav Ganguly and Dona Ganguly

Sourav Ganguly’s wife Dona lodges complaint with Kolkata Police: पूर्व भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली की पत्नी और प्रख्यात ओडिसी नृत्यांगना डोना गांगुली को सोशल मीडिया पर अश्लील और अपमानजनक टिप्पणी का सामना करना पड़ा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, डोना गांगुली ने बुधवार की रात ठाकुरपुकुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

क्या है पूरा मामला?

सौरव गांगुली की पत्नी की तरफ से पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक, कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उनके परफॉर्मेंस के बाद एक फेसबुक पेज पर उनके बारे में लगातार अश्लील टिप्पणियां की जा रही है। उनकी तस्वीरों को शेयर कर निशाना बनाया जा रहा है। उधर, कोलकाता पुलिस ने कहा कि हमें शिकायत मिली है और साइबर सेल मामले की जांच कर रही है।

आपको बता दें कि डोना गांगुली के ग्रुप ने कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिखे और कम्पोज किए गए गाने पर परफॉर्मेस दिया था। इसके बाद से उन्हें निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक टिप्पणियां पोस्ट की जा रही हैं।

2021 में भी दर्ज कराई थी शिकायत

आपको बता दें कि इससे पहले 2021 में भी सौरव गांगुली की पत्नी डोना गांगुली ने एक फेक फेसबुक प्रोफाइल को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। इस फेक फेसबुक प्रोफाइल में सौरव गांगुली, बेटी सना और उनकी कई तस्वीरें पोस्ट की गई थी। डोना गांगुली के मुताबिक, उनकी एक छात्रा ने इस प्रोफाइनल के बारे में बताया था, जिसके बाद उन्होंने मामले को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया था।

Shubman Gill

Updated on:

28 Nov 2025 09:32 pm

Published on:

28 Nov 2025 09:12 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / सौरव गांगुली की पत्नी से अभद्र टिप्पणी, पुलिस से की शिकायत, जानें पूरा मामला

