सौरव गांगुली की पत्नी से अभद्र टिप्पणी, पुलिस से की शिकायत, जानें पूरा मामला

आपको बता दें कि इससे पहले 2021 में भी सौरव गांगुली की पत्नी डोना गांगुली ने एक फेक फेसबुक प्रोफाइल को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। इस फेक फेसबुक प्रोफाइल में सौरव गांगुली, बेटी सना और उनकी कई तस्वीरें पोस्ट की गई थी। डोना गांगुली के मुताबिक, उनकी एक छात्रा ने इस प्रोफाइनल के बारे में बताया था, जिसके बाद उन्होंने मामले को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया था।