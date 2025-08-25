Patrika LogoSwitch to English

सांस रोक देने वाले रोमांचक मुकाबले में सुपरस्टार्स ने क्वींस को 1 रन से हराकर जीता DPL 2025 का खिताब

Women's Delhi Premier League 2025 final: विमेंस दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 के फाइनल में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने रविवार को सांस रोक देने वाले रोमांचक मुकाबले में सेंट्रल दिल्ली क्वींस के खिलाफ महज एक रन से जीत दर्ज करते हुए खिताब अपने नाम कर लिया।

भारत

lokesh verma

Aug 25, 2025

Women's Delhi Premier League 2025 final
विमेंस दिल्‍ली प्रीमियर लीग का खिताब जीतकर खुशी मनाती साउथ दिल्‍ली सुपरस्‍टार्स की टीम। (फोटो सोर्स: IANS)

Women's Delhi Premier League 2025 final: विमेंस दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 का फाइनल मुकाबला रविवार रात साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स और सेंट्रल दिल्ली क्वींस के बीच दिल्‍ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया। साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स की टीम ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए 8 विकेट के नुकसान पर 121 रन बनाए। इसके जवाब में सेंट्रल दिल्ली क्वींस निर्धारित ओवरों में 8 विकेट खोकर 120 रन ही बना सकी। इस तरह सांस रोक देने वाले इस रोमांचक मुकाबले में साउथ दिल्‍ली सुपरस्‍टार्स ने महज एक रन से जीत दर्ज करते हुए खिताब पर कब्‍जा जमा लिया।

सुपरस्टार्स को मिली अच्‍छी शुरुआत

मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स की टीम ने 8 विकेट खोकर 121 रन बनाए। तनिष्का सिंह ने शिवि शर्मा के साथ 3.5 ओवरों में पहले विकेट के लिए 27 रन की साझेदारी की। तनिष्का 13 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हुईं, जिसके बाद शिवि शर्मा ने तनीषा सिंह के साथ दूसरे विकेट के लिए 48 रन जुटाए।

श्वेता सहरावत ने खेली कप्‍तानी पारी

तनीषा सिंह 23 गेंदों में चार चौकों की मदद से 28 रन बनाकर पवेलियन लौटीं, जबकि शिवि शर्मा ने 36 गेंदों में एक छक्के और दो चौकों के साथ 29 रन बनाए। कप्तान श्वेता सहरावत चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरीं। उन्होंने 24 गेंदों में 34 रन की पारी खेलते हुए टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया। विपक्षी टीम की ओर से निधि महतो, प्रिया मिश्रा और साची ने दो-दो शिकार किए।

क्‍वींस को मिली खराब शुरुआत

122 रन के लक्ष्‍य का पीछा करने उतरी सेंट्रल दिल्ली क्वींस निर्धारित ओवरों में 8 विकेट खोकर 120 रन ही बना सकी। खिताबी मुकाबले में टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। सोनिया खत्री (1) उस वक्त आउट हुईं, जब टीम 1.2 ओवरों में सिर्फ 2 रन ही बना सकी थी। यहां से दीक्षा सिंह ने साची के साथ दूसरे विकेट के लिए 27 रन जुटाते हुए टीम को संभालने की कोशिश की।

जीत बेहद करीब आकर चूकी क्‍वींस

साची 22 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हुईं, जबकि दीक्षा ने 26 गेंदों में 23 रन टीम के खाते में जोड़े। इनके अलावा, मोनिका ने 33 रन, जबकि रिया ने 28 रन की पारी खेली, लेकिन टीम जीत बेहद करीब आकर ट्रॉफी से चूक गई। विजेता टीम की तरफ से मेधावी बिधूड़ी ने सर्वाधिक तीन विकेट झटके, जबकि हिमाक्षी चौधरी को दो सफलताएं हाथ लगीं। इनके अलावा, दीक्षा नागर, तनीषा सिंह और श्वेता सहरावत ने एक-एक विकेट हासिल किया।

सांस रोक देने वाले रोमांचक मुकाबले में सुपरस्टार्स ने क्वींस को 1 रन से हराकर जीता DPL 2025 का खिताब

