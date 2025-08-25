सांस रोक देने वाले रोमांचक मुकाबले में सुपरस्टार्स ने क्वींस को 1 रन से हराकर जीता DPL 2025 का खिताब

Women's Delhi Premier League 2025 final: विमेंस दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 का फाइनल मुकाबला रविवार रात साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स और सेंट्रल दिल्ली क्वींस के बीच दिल्‍ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया। साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स की टीम ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए 8 विकेट के नुकसान पर 121 रन बनाए। इसके जवाब में सेंट्रल दिल्ली क्वींस निर्धारित ओवरों में 8 विकेट खोकर 120 रन ही बना सकी। इस तरह सांस रोक देने वाले इस रोमांचक मुकाबले में साउथ दिल्‍ली सुपरस्‍टार्स ने महज एक रन से जीत दर्ज करते हुए खिताब पर कब्‍जा जमा लिया।