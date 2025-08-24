Patrika LogoSwitch to English

The Hundred: साउदर्न ब्रेव ने लंदन स्प्रिट के खिलाफ धमाकेदार जीत दर्ज कर प्लेऑफ्स में जगह बनाई

The Hundred: द हंड्रेड 2025 के 26वें मुकाबले में साउदर्न ब्रेव विमेंस ने लंदन स्प्रिट विमेंस के खिलाफ 8 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की। इसके साथ ही साउदर्न ने प्‍लेऑफ्स के लिए भी क्‍वालीफाई कर लिया है।

भारत

lokesh verma

Aug 24, 2025

The Hundred
The Hundred में शॉट खेलती साउदर्न ब्रेव की बल्‍लेबाज। (फोटो सोर्स: IANS)

The Hundred: साउदर्न ब्रेव विमेंस ने द हंड्रेड 2025 के 26वें मुकाबले को अपने नाम किया। इस टीम ने शनिवार को लंदन स्प्रिट विमेंस के खिलाफ 8 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की। सीजन के शुरुआती सातों मैच जीतकर साउदर्न ब्रेव विमेंस अगले दौर के लिए क्वालीफाई कर चुकी है। वहीं, सात में से चार मुकाबले जीतकर लंदन स्प्रिट प्वाइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर मौजूद है।

लंदन स्प्रिट ने 125 रन बनाए

लंदन में खेले गए मुकाबले की बात करें तो टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी लंदन स्प्रिट विमेंस ने 100 गेंदों में 8 विकेट खोकर 125 रन बनाए। टीम महज दो रन पर किरा चथली (1) का विकेट गंवा चुकी थी। यहां से जॉर्जिया रेडमायने ने कॉर्डेलिया ग्रिफिथ के साथ दूसरे विकेट के लिए 28 रन की साझेदारी की। रेडमायने 13 गेंदों में दो चौकों की मदद से 14 रन बनाकर आउट हुईं। 36 के स्कोर पर टीम ने ग्रेस हैरिस (6) का विकेट भी गंवा दिया।

चौथे विकेट के लिए 67 रन की साझेदारी

कॉर्डेलिया ग्रिफिथ ने चार्ली नॉट के साथ चौथे विकेट के लिए 67 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया। ग्रिफिथ 34 गेंदों में दो छक्कों और चार चौकों की मदद से 44 रन बनाकर आउट हुईं, जबकि चार्ली ने 26 गेंदों में 36 रन जुटाए। विपक्षी टीम के लिए मैडी विलियर्स ने सर्वाधिक तीन विकेट झटके, जबकि लॉरेन बेल, एडम्स और क्लो ट्रायोन ने एक-एक शिकार किया।

लंदन स्प्रिट ने 94 गेंदों में जीत दर्ज की

इसके जवाब में लंदन स्प्रिट विमेंस ने 94 गेंदों में जीत दर्ज कर ली। टीम 13 रन पर डेनिएल व्याट-हॉज (8) का विकेट गंवा चुकी थी। यहां से मैया बाउचियर ने लौरा वोल्वार्ड्ट के साथ दूसरे विकेट के लिए 95 रन जुटाते हुए टीम को जीत की दहलीज पर ला दिया।

बाउचियर 34 गेंदों में चार छक्कों की मदद से 43 रन बनाकर आउट हुईं, जबकि वोल्वार्ड्ट ने 40 गेंदों में नाबाद 56 रन की पारी खेली, जिसमें दो छक्के और चार चौके शामिल रहे। विपक्षी खेमे से इसी वोंग सफलता हासिल करने वाली इकलौती खिलाड़ी रहीं, जिन्होंने दो बल्लेबाजों को पवेलियन लौटाया।

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Published on:

24 Aug 2025 08:34 am

Hindi News / Sports / Cricket News / The Hundred: साउदर्न ब्रेव ने लंदन स्प्रिट के खिलाफ धमाकेदार जीत दर्ज कर प्लेऑफ्स में जगह बनाई

