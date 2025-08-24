The Hundred: साउदर्न ब्रेव ने लंदन स्प्रिट के खिलाफ धमाकेदार जीत दर्ज कर प्लेऑफ्स में जगह बनाई

लंदन में खेले गए मुकाबले की बात करें तो टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी लंदन स्प्रिट विमेंस ने 100 गेंदों में 8 विकेट खोकर 125 रन बनाए। टीम महज दो रन पर किरा चथली (1) का विकेट गंवा चुकी थी। यहां से जॉर्जिया रेडमायने ने कॉर्डेलिया ग्रिफिथ के साथ दूसरे विकेट के लिए 28 रन की साझेदारी की। रेडमायने 13 गेंदों में दो चौकों की मदद से 14 रन बनाकर आउट हुईं। 36 के स्कोर पर टीम ने ग्रेस हैरिस (6) का विकेट भी गंवा दिया।