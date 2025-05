RCB vs SRH: ईशान किशन ने IPL 2025 में किया कमाल, 10 साल के आईपीएल करियर में पहली बार हासिल किया ये मुकाम

If 𝘔𝘪𝘯𝘥 𝘭𝘰 𝘧𝘪𝘹 𝘢𝘪𝘵𝘩𝘦, 𝘣𝘭𝘪𝘯𝘥 𝘨𝘢 𝘷𝘦𝘭𝘭𝘪𝘱𝘰𝘵𝘩𝘢 was an innings 😍🔥



Ishan Kishan | #PlayWithFire | #RCBvSRH | #TATAIPL2025 pic.twitter.com/6SjNLTlN6M