श्रीलंका ने वनडे और टी-20 ट्राई सीरीज के लिए टीम का किया ऐलान, चरिथ असलंका को बनाया कप्तान

श्रीलंका क्रिकेट ने जारी बयान में कहा है कि चरिथ असलंका वनडे और टी-20I टीम का नेतृत्व करेंगे। श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच पहला वनडे 11 नवंबर को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होगा। इसके बाद 13 और 15 नवंबर को क्रमशः दूसरा और तीसरा वनडे खेला जाएगा। इसके बाद टी-20 ट्राई नेशन सीरीज़ 19 से 29 नवंबर तक खेली जाएगी।