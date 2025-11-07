श्रीलंका ने वनडे और टी-20 ट्राई सीरीज के लिए टीम का किया ऐलान, चरिथ असलंका को बनाया कप्तान

चरिथ असलंका, क्रिकेटर, श्रीलंका (Photo Credit - IANS)
Sri Lanka: श्रीलंका ने शुक्रवार को पाकिस्तान के खिलाफ आगामी तीन मैचों की वनडे और टी-20 ट्राई नेशन सीरीज के लिए अपनी टीम की घोषणा की। टी-20 ट्राई सीरीज में श्रीलंका, पाकिस्तान और जिम्बाब्वे शामिल हैं।
श्रीलंका क्रिकेट ने जारी बयान में कहा है कि चरिथ असलंका वनडे और टी-20I टीम का नेतृत्व करेंगे। श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच पहला वनडे 11 नवंबर को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होगा। इसके बाद 13 और 15 नवंबर को क्रमशः दूसरा और तीसरा वनडे खेला जाएगा। इसके बाद टी-20 ट्राई नेशन सीरीज़ 19 से 29 नवंबर तक खेली जाएगी।
चरित असलांका (कप्तान), पथुम निसांका, लाहिरू उदारा, कामिल मिशारा, कुसल मेंडिस, सदीरा समरविक्रमा, कामिंडु मेंडिस, जेनिथ लियानागे, पवन रथनायके, वानिंदु हसरनागा, महीश थीक्षाना, जेफरी वेंडरसे, दुशमंथा चमीरा, असिथा फर्नांडो, प्रमोद मदुशन, ईशान मलिंगा।
चरिथ असलांका (कप्तान), पथुम निसांका, कुसल मेंडिस, कुसल परेरा, कामिल मिशारा, दासुन शनाका, कामिंडु मेंडिस, भानुका राजपक्षे, जेनिथ लियानागे, वानिंदु हसरनागा, महीश थीक्षाना, दुशान हेमंथा, दुष्मंथा चमीरा, नुवान तुषारा, असिथा फर्नांडो, ईशान मलिंगा।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग