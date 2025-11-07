Patrika LogoSwitch to English

श्रीलंका ने वनडे और टी-20 ट्राई सीरीज के लिए टीम का किया ऐलान, चरिथ असलंका को बनाया कप्तान

चरिथ असलांका श्रीलंका की वनडे और टी-20I टीम का नेतृत्व करेंगे।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Nov 07, 2025

Charith Asalanka

चरिथ असलंका, क्रिकेटर, श्रीलंका (Photo Credit - IANS)

Sri Lanka: श्रीलंका ने शुक्रवार को पाकिस्तान के खिलाफ आगामी तीन मैचों की वनडे और टी-20 ट्राई नेशन सीरीज के लिए अपनी टीम की घोषणा की। टी-20 ट्राई सीरीज में श्रीलंका, पाकिस्तान और जिम्बाब्वे शामिल हैं।

श्रीलंका क्रिकेट ने जारी बयान में कहा है कि चरिथ असलंका वनडे और टी-20I टीम का नेतृत्व करेंगे। श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच पहला वनडे 11 नवंबर को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होगा। इसके बाद 13 और 15 नवंबर को क्रमशः दूसरा और तीसरा वनडे खेला जाएगा। इसके बाद टी-20 ट्राई नेशन सीरीज़ 19 से 29 नवंबर तक खेली जाएगी।

पाकिस्तान दौर के लिए श्रीलंका की वनडे टीम

चरित असलांका (कप्तान), पथुम निसांका, लाहिरू उदारा, कामिल मिशारा, कुसल मेंडिस, सदीरा समरविक्रमा, कामिंडु मेंडिस, जेनिथ लियानागे, पवन रथनायके, वानिंदु हसरनागा, महीश थीक्षाना, जेफरी वेंडरसे, दुशमंथा चमीरा, असिथा फर्नांडो, प्रमोद मदुशन, ईशान मलिंगा।

पाकिस्तान दौर के लिए श्रीलंका की टी-20I टीम

चरिथ असलांका (कप्तान), पथुम निसांका, कुसल मेंडिस, कुसल परेरा, कामिल मिशारा, दासुन शनाका, कामिंडु मेंडिस, भानुका राजपक्षे, जेनिथ लियानागे, वानिंदु हसरनागा, महीश थीक्षाना, दुशान हेमंथा, दुष्मंथा चमीरा, नुवान तुषारा, असिथा फर्नांडो, ईशान मलिंगा।

Updated on:

07 Nov 2025 10:24 pm

Published on:

07 Nov 2025 10:22 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / श्रीलंका ने वनडे और टी-20 ट्राई सीरीज के लिए टीम का किया ऐलान, चरिथ असलंका को बनाया कप्तान

