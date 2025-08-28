Sri Lanka Squad for Asia Cup 2025: श्रीलंका ने एशिया कप के लिए टीम का किया ऐलान, जानें किन्हें मिली जगह

श्रीलंका की टीम में वनिंदु हसरंगा की वापसी हुई है तो जुलाई में हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू टी20 सीरीज़ से बाहर रहे थे। उन्हें एशिया कप से ठीक पहले खेली जा रही जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज से भी बाहर रखा गया है। बता दें कि एशिया कप का टी20 फॉर्मेट आखिरी बार 2022 में खेला गया था। पिछला टी20 संस्करण जीतने वाली श्रीलंका की टीम अपने अभियान की शुरुआत 13 सितंबर को अबू धाबी में करेगी, जहां उनका सामना बांग्लादेश से होगा। 15 सितंबर को दुबई में हांगकांग और 18 सितंबर को अबू धाबी में अफगानिस्तान के खिलाफ अपने ग्रुप चरण के अभियान का समापन करेगी।