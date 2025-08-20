संजू सैमसन को बाहर मत करना… एशिया कप 2025 के लिए भारत की प्लेइंग 11 चुनते हुए सुनील गावस्कर ने दी ये चेतावनी

Sunil Gavaskar Picks Team India Playing XI for Asia Cup 2025: पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने एशिया कप 2025 में शुभमन गिल को सलामी बल्लेबाज की भूमिका मिलने के बाद भारत की प्लेइंग इलेवन में संजू सैमसन को शामिल करने का समर्थन किया है। गिल को टूर्नामेंट में सूर्यकुमार यादव का डिप्‍टी बनाया गया है, जो कि जुलाई 2024 के बाद पहली बार टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में वापसी करने जा रहे हैं। वहीं, सैमसन ने अपने टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर का अधिकांश हिस्सा बतौर सलामी बल्लेबाज खेला है, लेकिन अगर शुभमन गिल को अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग में उतारा जाता है तो फिर संजू का क्‍या होगा?