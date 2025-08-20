Patrika LogoSwitch to English

संजू सैमसन को बाहर मत करना… एशिया कप 2025 के लिए भारत की प्लेइंग 11 चुनते हुए सुनील गावस्कर ने दी ये चेतावनी

Team India Playing XI for Asia Cup 2025: भारतीय टी20 टीम में बतौर उपकप्‍तान शुभमन गिल की एंट्री होने से एशिया कप 2025 में भारत की प्‍लेइंग इलेवन से संजू सैमसन के बाहर होने के कयास लगाए जा रहे हैं। इसी बीच पूर्व दिग्‍गज सुनील गावस्‍कर ने टीम मैनेजमेंट को चेताते हुए कहा है कि संजू को बाहर नहीं करना।

भारत

lokesh verma

Aug 20, 2025

Team India Playing XI for Asia Cup 2025
भारतीय टीम के बल्‍लेबाज और विकेटकीपर संजू सैमसन। (फोटो सोर्स: IANS)

Sunil Gavaskar Picks Team India Playing XI for Asia Cup 2025: पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने एशिया कप 2025 में शुभमन गिल को सलामी बल्लेबाज की भूमिका मिलने के बाद भारत की प्लेइंग इलेवन में संजू सैमसन को शामिल करने का समर्थन किया है। गिल को टूर्नामेंट में सूर्यकुमार यादव का डिप्‍टी बनाया गया है, जो कि जुलाई 2024 के बाद पहली बार टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में वापसी करने जा रहे हैं। वहीं, सैमसन ने अपने टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर का अधिकांश हिस्सा बतौर सलामी बल्लेबाज खेला है, लेकिन अगर शुभमन गिल को अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग में उतारा जाता है तो फिर संजू का क्‍या होगा?

सैमसन भारतीय प्लेइंग इलेवन में कहां फिट बैठेंगे?

सुनील गावस्‍कर ने स्पोर्ट्स टुडे से बातचीत में कहा कि संजू सैमसन एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, जो प्लेइंग इलेवन में किसी भी क्रम पर खुद को ढाल सकते हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर का मानना है कि संजू स्थिति के अनुसार पांचवें या छठे नंबर पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। केरल के इस विकेटकीपर-बल्लेबाज को 'क्लासिक' करार देते हुए गावस्कर ने कहा कि सैमसन को लेकर ज्‍यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह निचले क्रम में बल्लेबाजी कर सकते हैं।

'आखिरकार वह विकेटकीपर हैं'

गावस्कर ने कहा कि वह अभी भी निचले क्रम में बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी के रूप में टीम में शामिल हो सकते हैं। वह पांचवें या छठे नंबर पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। उन्हें टीम से बाहर नहीं किया जाना चाहिए, आखिरकार वह विकेटकीपर हैं। गावस्‍कर का ये बयान उस समय आया है, जब क्रिकेट गलियारों इस बात की चर्चा हो रही है कि शुभमन गिल को अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग कराई जाएगी और ऐसे में संजू को प्‍लेइंग इलेवन से बाहर होना पड़ेगा।

टी20i में तीन शतक लगाने वाले एकमात्र भारतीय

बता दें कि संजू सैमसन ने पिछले कैलेंडर वर्ष में टी20 इंटरनेशनल में शानदार प्रदर्शन किया था और उस दौरान तीन शतक लगाने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी बने थे। ये तीनों शतक उन्होंने सलामी बल्लेबाज की भूमिका निभाते हुए बनाए थे। हालांकि, मंगलवार को मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने दावा किया कि सैमसन ने टी20 इंटरनेशनल में सिर्फ इसलिए ओपनिंग की, क्योंकि शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल उपलब्ध नहीं थे।

एशिया कप के लिए सुनील गावस्कर की प्‍लेइंग 11

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकप्‍तान), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्‍तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह।

एशिया कप 2025

20 Aug 2025 01:26 pm

