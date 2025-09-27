पूर्व भारतीय स्पिनर सुनील जोशी को BCCI ने दी बड़ी जिम्मेदारी, अगले महीने से संभालेंगे कार्यभार

भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में स्पिन गेंदबाजी कोच के लिए सुनील जोशी के अलावा कई उम्मीदवारों ने इंटरव्यू दिया था, लेकिन सभी पर 55 वर्षीय पूर्व लेफ्ट ऑर्म स्पिनर का अनुभव भारी पड़ा। जोशी ने अनुभव के मामले में राकेश ध्रुव और मौजूदा अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम की कोच नूशिन अल खादीर को पछाड़ दिया। आईपीएल के अलावा सुनील जोशी घरेलू सर्किट में उत्तर प्रदेश के कोच रह चुके हैं। इसके अलावा वह बांग्लादेश क्रिकेट टीम के बॉलिंग सलाहकार भी रह चुके हैं।