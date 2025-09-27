पूर्व भारतीय स्पिनर सुनील जोशी को BCCI ने दी बड़ी जिम्मेदारी, अगले महीने से संभालेंगे कार्यभार

Sunil Joshi: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने पूर्व भारत स्पिनर सुनील जोशी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें बेंगलुरु स्थित भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में स्पिन गेंदबाजी कोच के तौर पर नियुक्त किया गया है, जिसका कार्यभार वह 1 अक्टूबर से संभालेंगे। वह साईराज बहुतुले का स्थान लेंगे, जिन्होंने इस साल की शुरुआत में इस्तीफा दे दिया था। जोशी हाल ही में संपन्न दलीप ट्रॉफी के अलावा लखनऊ में भारत-ए की तरफ से ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ मैच में सक्रिय रहे थे।
सुनील जोशी के इस कदम का मतलब यह है कि आईपीएल की फ्रेंचाइजी टीम पंजाब किंग्स को नए असिस्टेंट कोच की तलाश करनी होगी। सुनील जोशी पिछले आईपीएल सीजन में रिकी पोंटिंग की अगुवाई वाली पंजाब किंग्स की कोचिंग स्टाफ का हिस्सा थे।
भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में स्पिन गेंदबाजी कोच के लिए सुनील जोशी के अलावा कई उम्मीदवारों ने इंटरव्यू दिया था, लेकिन सभी पर 55 वर्षीय पूर्व लेफ्ट ऑर्म स्पिनर का अनुभव भारी पड़ा। जोशी ने अनुभव के मामले में राकेश ध्रुव और मौजूदा अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम की कोच नूशिन अल खादीर को पछाड़ दिया। आईपीएल के अलावा सुनील जोशी घरेलू सर्किट में उत्तर प्रदेश के कोच रह चुके हैं। इसके अलावा वह बांग्लादेश क्रिकेट टीम के बॉलिंग सलाहकार भी रह चुके हैं।
सुनील जोशी ने 1996 से 2002 के बीच भारत की ओर 15 टेस्ट और 69 टेस्ट मैच खेले हैं। उन्होंने 69 वनडे मैच में 4.44 की इकॉनमी से कुल 69 विकेट चटकाए हैं, जबकि 15 टेस्ट की 26 इनिंग में 2.55 की इकॉनमी से कुल 41 विकेट झटके हैं। वहीं बल्लेबाजी की बात करें तो उन्होंने 15 टेस्ट मैच में 352 रन और 69 वनडे में 584 रन बनाए हैं।