Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

पूर्व भारतीय स्पिनर सुनील जोशी को BCCI ने दी बड़ी जिम्मेदारी, अगले महीने से संभालेंगे कार्यभार

Sunil Joshi: सुनील जोशी ने 1996 से 2002 के बीच भारत की ओर 15 टेस्ट और 69 टेस्ट मैच खेले हैं।

भारत

Satya Brat Tripathi

Sep 27, 2025

sunil joshi
सुनील जोशी, पूर्व भारतीय क्रिकेटर

Sunil Joshi: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने पूर्व भारत स्पिनर सुनील जोशी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें बेंगलुरु स्थित भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में स्पिन गेंदबाजी कोच के तौर पर नियुक्त किया गया है, जिसका कार्यभार वह 1 अक्टूबर से संभालेंगे। वह साईराज बहुतुले का स्थान लेंगे, जिन्होंने इस साल की शुरुआत में इस्तीफा दे दिया था। जोशी हाल ही में संपन्न दलीप ट्रॉफी के अलावा लखनऊ में भारत-ए की तरफ से ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ मैच में सक्रिय रहे थे।

सुनील जोशी के इस कदम का मतलब यह है कि आईपीएल की फ्रेंचाइजी टीम पंजाब किंग्स को नए असिस्टेंट कोच की तलाश करनी होगी। सुनील जोशी पिछले आईपीएल सीजन में रिकी पोंटिंग की अगुवाई वाली पंजाब किंग्स की कोचिंग स्टाफ का हिस्सा थे।

अनुभव अन्य उम्मीदवारों पर पड़ा भारी

भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में स्पिन गेंदबाजी कोच के लिए सुनील जोशी के अलावा कई उम्मीदवारों ने इंटरव्यू दिया था, लेकिन सभी पर 55 वर्षीय पूर्व लेफ्ट ऑर्म स्पिनर का अनुभव भारी पड़ा। जोशी ने अनुभव के मामले में राकेश ध्रुव और मौजूदा अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम की कोच नूशिन अल खादीर को पछाड़ दिया। आईपीएल के अलावा सुनील जोशी घरेलू सर्किट में उत्तर प्रदेश के कोच रह चुके हैं। इसके अलावा वह बांग्लादेश क्रिकेट टीम के बॉलिंग सलाहकार भी रह चुके हैं।

सुनील जोशी का क्रिकेटर करियर

सुनील जोशी ने 1996 से 2002 के बीच भारत की ओर 15 टेस्ट और 69 टेस्ट मैच खेले हैं। उन्होंने 69 वनडे मैच में 4.44 की इकॉनमी से कुल 69 विकेट चटकाए हैं, जबकि 15 टेस्ट की 26 इनिंग में 2.55 की इकॉनमी से कुल 41 विकेट झटके हैं। वहीं बल्लेबाजी की बात करें तो उन्होंने 15 टेस्ट मैच में 352 रन और 69 वनडे में 584 रन बनाए हैं।

ये भी पढ़ें

सूर्या ने जीता श्रीलंकाई फैंस का दिल, अचानक अपने पिता को खोने वाले खिलाड़ी को ऐसे दी सांत्वना, देखें Video
क्रिकेट

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड

Cricket New

Cricket news in Hindi

Published on:

27 Sept 2025 05:31 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / पूर्व भारतीय स्पिनर सुनील जोशी को BCCI ने दी बड़ी जिम्मेदारी, अगले महीने से संभालेंगे कार्यभार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.