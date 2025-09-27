सूर्या ने जीता श्रीलंकाई फैंस का दिल, अचानक अपने पिता को खोने वाले खिलाड़ी को ऐसे दी सांत्वना, देखें Video

इसके जवाब में श्रीलंकाई टीम भी 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 202 रन ही बना सकी। टीम के सलामी बल्लेबाज पथुम निसांका ने 58 गेंदों में 107 रन की पारी खेली, जिसमें 6 छक्के और 7 चौके शामिल रहे। वहीं, कुसल परेरा ने 32 गेंदों में 58 रन बनाए। मैच टाई रहा, जिसके बाद दोनों टीमें सुपर ओवर में उतरीं। श्रीलंकाई टीम ने सुपर ओवर में महज 2 रन बनाए। भारत ने पहली ही गेंद पर मैच अपने नाम कर लिया। टीम इंडिया एशिया कप के इस संस्करण में लगातार 6 मुकाबले जीतकर फाइनल में उतरेगी, जहां रविवार को उसका सामना पाकिस्तान से होगा। इस टीम को भारत ने एशिया कप 2025 में दो बार शिकस्त दी है।