दासुन शनाका को क्यों नहीं दिया गया रनआउट, अंपायर्स से हुई गलती या क्रिकेट में है ऐसा कोई नियम? जानें सब कुछ

नॉन स्ट्राइक वाले अंपायर ने फैसला थर्ड अंपायर के पास भेजा, जिसमें देखा गया कि गेंद बल्ले से काफी दूर है। अब MCC का नियम कहता है कि अगर बॉलर गेंद डालने के बाद अपील करता है तो उसके बाद गेंद डेड मानी जाती है। मतलब उस गेंद के साथ कोई भी एक्शन मान्य नहीं होगा। इसी नियम के तहत दासुन शनाका रनआउट होने से बच गए। हालांकि सच्चाई कुछ और ही कहती है। दरअसल नियम कहता है कि अपील के बाद गेंद डेड हो जाती है, लेकिन इस मुकाबले में अर्शदीप सिंह के अपील करने से पहले संजू सैमसन रनआउट कर चुके थे। ऐसे में अंपायर को रनआउट देना चाहिए था। लेकिन यहां उनसे गलती हुई।