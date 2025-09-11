Suryakumar Yadav T20i में रचा इतिहास, रोहित-विराट और धोनी समेत सभी कप्तानों को पीछे छोड़ बने नंबर-1

Suryakumar Yadav Becomes No 1 T20 Captain of India: एशिया कप 2025 के भारत ने बुधवार को दुबई में अपने पहले मैच में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ 9 विकेट से शानदार जीत दर्ज की है। कुलदीप यादव की शानदार स्पिन गेंदबाजी ने मेजबान टीम को 13.1 ओवर में सिर्फ 57 रन पर ढेर कर दिया और फिर भारत ने महज 4.3 ओवर में लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया। भारत ने 93 गेंद शेष रहते ये जीत दर्ज की है, जो एशिया कप टी20 की सबसे बड़ी जीत है। वहीं, टी20 इंटरनेशनल में गेंद शेष रहने के लिहाज से इंग्लैंड के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी जीत है। इस जीत के साथ सूर्यकुमार यादव ने भी टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है।
मैच की बात करें टॉस जीतकर भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पहले क्षेत्ररक्षण का फैसला किया। उनका ये फैसला निर्णायक साबित हुआ, क्योंकि दुबई की पिच पर यूएई की पारी की शुरुआत ठीक-ठाक रही, लेकिन उसके बाद पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह 13.1 ओवर में महज 57 रन पर ढेर हो गई। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में ये यूएई का सबसे कम स्कोर है।
सिर्फ 57 रन के स्कोर का पीछा करने उतरी भारतीय टीम के लिए सलामी बल्लेबाजी अभिषेक शर्मा ने छक्के से शुरुआत की। अभिषेक 30 रन बनाकर 48 के स्कोर पर आउट हुए। इसके बाद सूर्यकुमार यादव उतरे और नाबाद 7 रन बनाए। वहीं शुभमन गिल 20 रन पर नाबाद रहे। भारत ने महज 4.3 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 60 रन बनाते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही सूर्यकुमार यादव टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में रोहित शर्मा, विराट कोहली और एमएस धोनी पछाड़ते हुए भारत के सबसे सफल कप्तान भी बन गए।
सूर्यकुमार यादव - 82.6%
रोहित शर्मा - 80.6%
विराट कोहली - 66.7%
हार्दिक पंड्या - 62.5%
एमएस धोनी - 60.6%