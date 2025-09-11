Suryakumar Yadav T20i में रचा इतिहास, रोहित-विराट और धोनी समेत सभी कप्तानों को पीछे छोड़ बने नंबर-1

Suryakumar Yadav Becomes No 1 T20 Captain of India: एशिया कप 2025 के भारत ने बुधवार को दुबई में अपने पहले मैच में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ 9 विकेट से शानदार जीत दर्ज की है। ​​कुलदीप यादव की शानदार स्पिन गेंदबाजी ने मेजबान टीम को 13.1 ओवर में सिर्फ 57 रन पर ढेर कर दिया और फिर भारत ने महज 4.3 ओवर में लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया। भारत ने 93 गेंद शेष रहते ये जीत दर्ज की है, जो एशिया कप टी20 की सबसे बड़ी जीत है। वहीं, टी20 इंटरनेशनल में गेंद शेष रहने के लिहाज से इंग्‍लैंड के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी जीत है। इस जीत के साथ सूर्यकुमार यादव ने भी टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है।