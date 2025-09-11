Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

Suryakumar Yadav T20i में रचा इतिहास, रोहित-विराट और धोनी समेत सभी कप्तानों को पीछे छोड़ बने नंबर-1

Suryakumar Yadav Becomes No 1: टी20 इंटरनेशनल मैचों में सर्वाधिक जीत प्रतिशत (न्यूनतम 10 मैच) के साथ सूर्यकुमार यादव भारत के नंबर-1 कप्‍तान बन गए हैं। इस मामले में उन्‍होंने रोहित शर्मा, विराट कोहली और एमएस धोनी समेत सभी भारतीय कप्‍तानों को पीछे छोड़ दिया है।

भारत

lokesh verma

Sep 11, 2025

Suryakumar Yadav Becomes No 1 Captain of India
भारतीय टी20 टीम के कप्‍तान सूर्यकुमार यादव। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

Suryakumar Yadav Becomes No 1 T20 Captain of India: एशिया कप 2025 के भारत ने बुधवार को दुबई में अपने पहले मैच में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ 9 विकेट से शानदार जीत दर्ज की है। ​​कुलदीप यादव की शानदार स्पिन गेंदबाजी ने मेजबान टीम को 13.1 ओवर में सिर्फ 57 रन पर ढेर कर दिया और फिर भारत ने महज 4.3 ओवर में लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया। भारत ने 93 गेंद शेष रहते ये जीत दर्ज की है, जो एशिया कप टी20 की सबसे बड़ी जीत है। वहीं, टी20 इंटरनेशनल में गेंद शेष रहने के लिहाज से इंग्‍लैंड के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी जीत है। इस जीत के साथ सूर्यकुमार यादव ने भी टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है।

सूर्या का फैसला निर्णायक रहा

मैच की बात करें टॉस जीतकर भारत के कप्‍तान सूर्यकुमार यादव ने पहले क्षेत्ररक्षण का फैसला किया। उनका ये फैसला निर्णायक साबित हुआ, क्योंकि दुबई की पिच पर यूएई की पारी की शुरुआत ठीक-ठाक रही, लेकिन उसके बाद पूरी टीम ताश के पत्‍तों की तरह 13.1 ओवर में महज 57 रन पर ढेर हो गई। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में ये यूएई का सबसे कम स्‍कोर है।

ये भी पढ़ें

क्‍या रद्द होगा भारत-पाकिस्तान का मैच? एक तो टिकट नहीं बिक रहे, ऊपर से कोई सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोई कर रहा बहिष्‍कार
क्रिकेट
IND vs PAK

सूर्यकुमार यादव बने भारत के सबसे सफल कप्‍तान

सिर्फ 57 रन के स्‍कोर का पीछा करने उतरी भारतीय टीम के लिए सलामी बल्‍लेबाजी अभिषेक शर्मा ने छक्‍के से शुरुआत की। अभिषेक 30 रन बनाकर 48 के स्‍कोर पर आउट हुए। इसके बाद सूर्यकुमार यादव उतरे और नाबाद 7 रन बनाए। वहीं शुभमन गिल 20 रन पर नाबाद रहे। भारत ने महज 4.3 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 60 रन बनाते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही सूर्यकुमार यादव टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में रोहित शर्मा, विराट कोहली और एमएस धोनी पछाड़ते हुए भारत के सबसे सफल कप्‍तान भी बन गए।

T20i मैचों में भारतीय कप्तान का सर्वाधिक जीत प्रतिशत (न्यूनतम 10 मैच)

सूर्यकुमार यादव - 82.6%

रोहित शर्मा - 80.6%

विराट कोहली - 66.7%

हार्दिक पंड्या - 62.5%

एमएस धोनी - 60.6%

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Published on:

11 Sept 2025 01:45 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Suryakumar Yadav T20i में रचा इतिहास, रोहित-विराट और धोनी समेत सभी कप्तानों को पीछे छोड़ बने नंबर-1

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.