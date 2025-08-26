सूर्यकुमार यादव ने अपनी चोट पर दिया अपडेट, एशिया कप से पहले बताया कैसे गुजरे 5-6 सप्ताह

Team India in Asia Cup 2025: एशिया कप टी20 2025 का आगाज 9 सितंबर से होगा। भारतीय टीम 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ अपना पहला मुकाबला खेलेगी। 14 सितंबर को पाकिस्तान और 19 सितंबर को ओमान के साथ मुकाबला होगा। एशिया कप के सभी मुकाबले भारत में शाम को 7.30 बजे से देखा जा सकता है। टीम इंडिया इस टूर्नामेंट से अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्डकप की तैयारी भी शुरू कर रही है। ऐसे में उनके लिए यह इवेंट काफी महत्वपूर्ण है। टीम काभी संतुलित लग रही है। टीम इंडिया के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव पिछले डेढ़ महीने से बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सिलेंस में हैं और अपनी चोट से उबर रहे हैं।
सूर्यकुमार ने मंगलवार को अपनी फिटनेस पर अपडेट दिया। सूर्या ने कहा, "अभी अच्छा महसूस कर रहा है। यहां लगभग 5 से 6 सप्ताह हो गए हैं। अब तक यहां अच्छा प्रोसेस और रूटीन चल रहा है। बस यही कहूंगा कि काफी अच्छा फील कर रहा हूं। आईपीएल के बाद डायग्नोस किया गया। जिसके बाद मैं एक MRI के लिए गया। मैं जर्मनी गया और वहां से आने के बाद मुझे पता था कि रिकवरी के लिए क्या क्या करना होता है।" सूर्या ने वहां के मेडिकल स्टाफ और स्पोर्ट्स स्टाफ की भी तारीफ की।
बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सिलेंस के बारे में बात करते हुए सूर्या ने बताया कि इससे बेहतर कुछ नहीं है। यहां 16-17 विकेट्स हैं और 3 ग्राउंड हैं। बता दें सूर्या की कप्तानी में भारतीय टीम पहला कोई बड़ा इवेंट खेलने जा रही है। टीम इंडिया ने रोहित शर्मा की कप्तानी में पिछला एशिया कप और टी20 वर्ल्डकप का खिताब जीता है। ऐसे में अब सूर्या पर उस ट्रॉफी को वापस घर लाने की जिम्मेदारी है। टीम में संजू सैमसन, जितेश शर्मा, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह जैसे धाकड़ खिलाड़ी हैं।
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा और रिंकू सिंह।
