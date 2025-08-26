Patrika LogoSwitch to English

सूर्यकुमार यादव ने अपनी चोट पर दिया अपडेट, एशिया कप से पहले बताया कैसे गुजरे 5-6 सप्ताह

Asia Cup 2025: एशिया कप में भारतीय टीम 10 सितंबर को अपने अभियान का आगाज करेगी। उससे पहले टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपनी फिटनेस पर अपडेट दिया है।

भारत

Vivek Kumar Singh

Aug 26, 2025

Suryakumar Yadav asia cup 2025 team india ind vs pak
Suryakumar yadav ने अपनी फिटनेस पर दिया अपडेट (फोटो- IANS)

Team India in Asia Cup 2025: एशिया कप टी20 2025 का आगाज 9 सितंबर से होगा। भारतीय टीम 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ अपना पहला मुकाबला खेलेगी। 14 सितंबर को पाकिस्तान और 19 सितंबर को ओमान के साथ मुकाबला होगा। एशिया कप के सभी मुकाबले भारत में शाम को 7.30 बजे से देखा जा सकता है। टीम इंडिया इस टूर्नामेंट से अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्डकप की तैयारी भी शुरू कर रही है। ऐसे में उनके लिए यह इवेंट काफी महत्वपूर्ण है। टीम काभी संतुलित लग रही है। टीम इंडिया के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव पिछले डेढ़ महीने से बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सिलेंस में हैं और अपनी चोट से उबर रहे हैं।

अच्छा महसूस कर रहे हैं सूर्या

सूर्यकुमार ने मंगलवार को अपनी फिटनेस पर अपडेट दिया। सूर्या ने कहा, "अभी अच्छा महसूस कर रहा है। यहां लगभग 5 से 6 सप्ताह हो गए हैं। अब तक यहां अच्छा प्रोसेस और रूटीन चल रहा है। बस यही कहूंगा कि काफी अच्छा फील कर रहा हूं। आईपीएल के बाद डायग्नोस किया गया। जिसके बाद मैं एक MRI के लिए गया। मैं जर्मनी गया और वहां से आने के बाद मुझे पता था कि रिकवरी के लिए क्या क्या करना होता है।" सूर्या ने वहां के मेडिकल स्टाफ और स्पोर्ट्स स्टाफ की भी तारीफ की।

बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सिलेंस के बारे में बात करते हुए सूर्या ने बताया कि इससे बेहतर कुछ नहीं है। यहां 16-17 विकेट्स हैं और 3 ग्राउंड हैं। बता दें सूर्या की कप्तानी में भारतीय टीम पहला कोई बड़ा इवेंट खेलने जा रही है। टीम इंडिया ने रोहित शर्मा की कप्तानी में पिछला एशिया कप और टी20 वर्ल्डकप का खिताब जीता है। ऐसे में अब सूर्या पर उस ट्रॉफी को वापस घर लाने की जिम्मेदारी है। टीम में संजू सैमसन, जितेश शर्मा, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह जैसे धाकड़ खिलाड़ी हैं।

एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा और रिंकू सिंह।

पहली बार खेलेंगे ये खिलाड़ी

एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, रिंकू सिंह, और तिलक वर्मा पहली बार एशिया कप में भाग लेंगे।

एशिया कप 2025

Cricket News

Latest Cricket News

Hindi News / Sports / Cricket News / सूर्यकुमार यादव ने अपनी चोट पर दिया अपडेट, एशिया कप से पहले बताया कैसे गुजरे 5-6 सप्ताह

