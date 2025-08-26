सूर्यकुमार यादव ने अपनी चोट पर दिया अपडेट, एशिया कप से पहले बताया कैसे गुजरे 5-6 सप्ताह

Team India in Asia Cup 2025: एशिया कप टी20 2025 का आगाज 9 सितंबर से होगा। भारतीय टीम 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ अपना पहला मुकाबला खेलेगी। 14 सितंबर को पाकिस्तान और 19 सितंबर को ओमान के साथ मुकाबला होगा। एशिया कप के सभी मुकाबले भारत में शाम को 7.30 बजे से देखा जा सकता है। टीम इंडिया इस टूर्नामेंट से अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्डकप की तैयारी भी शुरू कर रही है। ऐसे में उनके लिए यह इवेंट काफी महत्वपूर्ण है। टीम काभी संतुलित लग रही है। टीम इंडिया के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव पिछले डेढ़ महीने से बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सिलेंस में हैं और अपनी चोट से उबर रहे हैं।