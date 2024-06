T20 World Cup 2024: अफगानिस्तान से हार गई ऑस्ट्रेलिया तो टीम इंडिया के सेमीफाइन की राह पर क्या पड़ेगा असर, जानें पूरा समीकरण

Afghanistan vs Australia Live Streaming: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 (T20 World Cup 2024) के सुपर 8 के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान (AUS vs AFG) की टीमें एक ही ग्रुप में हैं। दोनों टीमों के बीच 22 जून को किंग्सटाउन में मुकाबला खेला जाएगा। हालांकि भारत में यह मैच अगले दिन यानी 23 जून को सुबह 6 बजे से स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क्स और हॉटस्टार पर लाइव देखा जा सकेगा। अफगानिस्तान ने ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया (AFG vs AUS Live Telecast) की पड़ोसी टीम न्यूजीलैंड के बुरी तरह शिकस्त दी थी और अब कंगारुओं से वनडे वर्ल्ड कप में हार का बदला लेने के लिए तैयार हैं। अगर अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हरा देती है तो इसका भारतीय टीम पर क्या असर पड़ेगा, चलिए जानते हैं।