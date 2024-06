T20 World Cup 2024 में किसके नाम सबसे ज्यादा रन, किसने चटकाए सबसे ज्याद विकेट और कौन है सिक्सर किंग, देखें सभी लिस्ट

इस दौरान यूएसए, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है और अब तक टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन या सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ियों के सूची देखें तो इन्हीं देशों के खिलाड़ियों का नाम सबसे आगे है। यही नहीं सबसे ज्यादा छक्के मारने के मामले में भी दुनिया के दिग्गजों को अमेरिका के अरोन जोन्स ने पछाड़ दिया है। दो अर्धशतक लगाने वाले भी अफगानिस्तान के सलामी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज हैं। यहां देखें पूरी लिस्ट

सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज (Most Runs in T20 World Cup 2024) रहमानुल्लाह गुरबाज (अफगानिस्तान)- 167

एरोन जोन्स (अमेरिका)- 141

डेविड वॉर्नर (ऑस्ट्रेलिया)- 115

इब्राहिम जादरान (अफगानिस्तान)- 114

एंड्रीज गॉस (अमेरिका)- 102 सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज (Most wickets in T20 World Cup 2024) फजलहक फारुकी (अफगानिस्तान)- 12 विकेट

एनरिक नोर्किया (साउथ अफ्रीका)- 8 विकेट

एडम जंपा (ऑस्ट्रेलिया)- 8 विकेट

अल्जारी जोसेफ (वेस्टइंडीज)- 8 विकेट

अकील होसेन (वेस्टइंडीज)- 7 विकेट