23 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

T20 World Cup 2026 Group A Scenarios: ऑस्‍ट्रेलिया आज पहुंच सकती है सेमीफाइनल, भारत समेत इन 3 टीमों के बीच फंसा पेच

T20 World Cup 2026 Group A Scenarios: आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 में आज 23 जून को ऑस्‍ट्रेलिया और पाकिस्‍तान के बीच अहम मुकाबला खेला जाएगा। कंगारू महिला टीम इस मैच को जीतकर ग्रुप-ए से आधिकारिक रूप से सेमीफाइनल में जगह बना लेगी। लेकिन, इसके बाद भारत समेत तीन टीमों के बीच एक स्‍थान के लिए पेच फंसेगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Jun 23, 2026

T20 World Cup 2026 Group A Scenarios

भारतीय महिला क्रिकेट टीम (फोटो- BCCI Womens)

ICC Women's T20 World Cup 2026 Group A Scenarios: विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 अब उस अहम पड़ाव पर पहुंच चुका है, जहां से सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल सभी टीमों के लिए हर मुकाबला करो या मरो वाला होगा। मंगलवार 23 की रात ऑस्‍ट्रेलिया और पाकिस्‍तान के बीच एक बेहद ही अहम मैच खेला जाने वाला है। पाकिस्‍तान के पास इस मैच में खोने को कुछ नहीं है तो ऑस्‍ट्रेलिया के पास आधिकारिक रूप से ग्रुप ए में सेमीफाइनल में जगह बनाने का सुनहरा मौका होगा। इसके ग्रुप में तीन टीमों के बीच एक स्‍थान के लिए टक्‍कर होगी। आइये इस ग्रुप की सभी टीमों के समीकरण पर एक नजर डालते हैं।

भारत के लिए सेमीफाइनल के समीकरण

भारतीय महिला टीम के लिए टी20 वर्ल्‍ड कप में पहुंचने का सबसे सीधा गणित यही होगा कि वह अपने बाकी दो बचे हुए मैचों में बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया को हरा दे और ऑस्‍ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका में से कोई एक अपना बचा हुआ मैच हार जाए।

भारत अगर बांग्लादेश को हराता हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से हार जाता है तो वह 6 पॉइंट्स पर खत्म करेगा। जबकि साउथ अफ्रीका अपने बचे हुए मैच में से एक हार जाता है तो वह भी 6 अंक के साथ खत्म करेगा। मौजूदा स्थिति की तरह वह नेट रन रेट में आगे रहता है तो क्‍वालीफाई कर जाएगा।

वहीं, अगर भारत बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया दोनों को हराता है। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को हराता है और साउथ अफ्रीका अपने बचे हुए दोनों मैच जीतता है। ऐसे तीनों टीमें 8 पॉइंट्स पर खत्म करेंगी, जिसके बाद शीर्ष नेट रन रेट वाली दो टीम सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी।

ऑस्ट्रेलिया का गणित सबसे सीधा

6 अंक के साथ पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर काबिज ऑस्ट्रेलिया के लिए सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करने का गणित बहुत सीधा है। पहला, अगर वह बचे हुए दोनों मैच जीतते हैं। दूसरा, वह पाकिस्‍तान को हरा दे और भारत से हार जाए। ऐसे में
ऑस्ट्रेलिया, भारत और साउथ अफ्रीका के साथ 8 पॉइंट्स पर तीन तरफा टाई हो सकता है। कंगारू टीम ग्रुप ए में सबसे अच्छे +4.391 नेट रन रेट पर है तो वह क्‍वालीफाई कर जाएगा।

साउथ अफ्रीका के सेमीफाइनल का गणित

साउथ अफ्रीका अगर अपने बचे हुए दोनों मैच जीत जाता है और ऑस्ट्रेलिया भारत को हरा देता है तो वह आसानी से क्‍वालीफाई कर जाएगा। क्‍योंकि उसके अगले दो मैच नीदरलैंड्स और बांग्‍लादेश से हैं। वहीं, अगर ऑस्ट्रेलिया, भारत और साउथ अफ्रीका के साथ 8 पॉइंट्स पर टाई होता है तो नेट रन रेट पर पेच फंसेगा।

बांग्लादेश के समीकरण

बांग्‍लादेश की बात करें तो उसके लिए सीधा समीकरण है कि व अपने शेष दो मैचों में भारत और साउथ अफ्रीका को हरा दे। इस तरह वह 8 अंक के साथ आसानी से क्‍वालीफाई कर सकता है, लेकिन उसके लिए दो बड़ी टीमों को हराना इतना आसान नहीं होने वाला है। यहां स एक भी हार उसे बाहर का रास्‍ता दिखा सकती है।

Women’s T20 World Cup 2026 में आज होंगे 3 मुकाबले और हो जाएगा 4 टीमों के भाग्य का फैसला, जानें पूरी डिटेल्स

ये भी पढ़ें
IRELAND vs NEW Zealand

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Women's T20 World Cup 2026

Published on:

23 Jun 2026 03:55 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / T20 World Cup 2026 Group A Scenarios: ऑस्‍ट्रेलिया आज पहुंच सकती है सेमीफाइनल, भारत समेत इन 3 टीमों के बीच फंसा पेच

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Women's T20 World Cup 2026

आयरलैंड-इंग्लैंड दौरे पर नीतीश कुमार रेड्डी के रिप्‍लेसमेंट का ऐलान, वैभव सूर्यवंशी के साथी सूर्यांश शेडगे टीम में शामिल

Suryansh Shedge replaces Nitish Kumar Reddy
क्रिकेट

Rishabh Pant IPL Trade: IPL 2027 से पहले ऋषभ पंत को 12 करोड़ का नुकसान, 15 करोड़ लेकर दिल्ली कैपिटल्स में हुए शामिल

Rishabh pant and kuldeep yadav
क्रिकेट

Women’s T20 World Cup 2026 में आज होंगे 3 मुकाबले और हो जाएगा 4 टीमों के भाग्य का फैसला, जानें पूरी डिटेल्स

IRELAND vs NEW Zealand
क्रिकेट

IND vs IRE: आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज से नितीश रेड्डी हुए बाहर, इंग्लैंड दौरे पर भी खेलना हुआ मुश्किल

Nitish Kumar Reddy, India vs Ireland T20
क्रिकेट

Vaibhav Suryavanshi: सपना पूरा होने पर वैभव सूर्यवंशी हुए भावुक, कहा- शब्द नहीं हैं मेरे पास कि समझा पाऊं

vaibhav suryavanshi got emotional
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.