न्यूजीलैंड के खिलाफ ब्रिट्स-लुस की जोड़ी ने रचा इतिहास, ODI क्रिकेट में बनाया ये बड़ा रिकॉर्ड

साउथ अफ्रीका की ओर से महिला विश्व कप 2025 के सातवें मुकाबले में ताजमिन ब्रिट्स और सुने लुस के बीच दूसरे विकेट के लिए 159 रन की साझेदारी हुई। यह साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की महिला टीमों के बीच वनडे इतिहास में किसी भी विकेट के लिए दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी रही। दोनों बल्लेबाजों के बीच यह साझेदारी उस वक्त हुई, जब टीम 232 रनों का पीछा करते हुए महज 26 के स्कोर पर कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट (14) का अहम विकेट गंवा चुकी थी। इस साझेदारी के दम पर साउथ अफ्रीका ने मुकाबला 6 विकेट से अपने नाम किया।