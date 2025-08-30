Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

Asia Cup 2025 के लिए चुने गए ये 5 भारतीय खिलाड़ी नहीं जाएंगे यूएई, BCCI ने दिया बड़ा अपडेट

Asia Cup 2025 का आगाज होने में अब करीब डेढ़ सप्‍ताह बचा है। इसके लिए भारतीय टीम की घोषणा काफी पहले ही कर दी गई है, लेकिन अब बीसीसीआई ने टीम के यूएई रवाना होने से पहले बड़ा अपडेट दिया है।

भारत

lokesh verma

Aug 30, 2025

Asia Cup 2025
भारतीय क्रिकेट टीम (फोटो सोर्स: IANS)

Asia Cup 2025 का आगाज यूएई में 9 सितंबर से होना है। भारत और यूएई की मेजबानी में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में कुल आठ टीमें शिरकत करेंगी, जिन्‍होंने चार-चार के दो ग्रुपों रखा गया है। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्‍तान, यूएई और ओमान हैं तो ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्‍लादेश, अफगानिस्‍तान और हांगकांग की टीमें हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सेलेक्‍टर्स एशिया कप के लिए पहले ही स्‍क्‍वॉड घोषित कर चुके हैं। इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव के हाथ में होगी तो शुभमन गिल उनके डिप्‍टी होंगे। भारतीय टीम के एशिया कप के लिए यूएई रवाना होने से पहले बीसीसीआई ने एक बड़ा अपडेट दिया है।

ये पांच खिलाड़ी नहीं जाएंगे यूएई

टीम इंडिया के चीफ सेलेक्‍टर अजीत अगरकर ने स्क्वॉड की घोषणा के साथ ही पांच रिजर्व खिलाड़ियों के नाम भी घोषणा किए थे, जिनमें यशस्वी जायसवाल, रियान पराग, वॉशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल और प्रसिद्ध कृष्णा के नाम शामिल थे। स्क्वॉड के किसी खिलाड़ी के चोटिल होने पर इन खिलाडि़यों में से किसी को भी जगह दी जा सकती है। 

ये भी पढ़ें

भारत या पाकिस्तान नहीं जीतेंगे… एशिया कप 2025 को लेकर पूर्व पाकिस्तानी स्टार क्रिकेटर की बड़ी भविष्यवाणी
क्रिकेट
Asia Cup 2025

रिप्‍लेसमेंट की आवश्‍यकता पर भेजे जाएंगे खिलाड़ी

वहीं, बीसीसीआई ने अब इन रिजर्व खिलाडि़यों को मेन स्क्वॉड के साथ यूएई नहीं भेजने का निर्णय लिया है। पीटीआई ने बीसीसीआई के एक सीनियर ऑफि‍शियल के हवाले से बताया है कि स्टैंडबाय प्‍लेयर्स मेन स्‍क्‍वॉड के साथ यूएई नहीं जाएंगे। उन्‍होंने साथ ही कहा कि जब किसी के रिप्‍लेसमेंट की आवश्‍यकता होगी तो उसे यूएई भेज दिया जाएगा। बोर्ड ने ये फैसला कम लोगों के साथ सफर करने को प्राथमिकता देने के लिए लिया है।

5 सितंबर आईसीसी क्रिकेट एकेडमी में पहला नेट सेशन

बीसीसीआई ने एशिया कप 2025 के लिए स्‍क्‍वॉड में शामिल में सभी खिलाड़ियों को 4 सितंबर तक दुबई पहुंचने के आदेश दिए हैं, ताकि भारतीय टीम पांच सितंबर को आईसीसी की एकेडमी में अपना पहला नेट सेशन कर सके। भारतीय टीम अपने एशिया कप 2025 के अभियान का आगाज 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ करेगी। इसके बाद 14 सितंबर को चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्‍तान से आमना-सामना होगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Updated on:

30 Aug 2025 09:51 am

Published on:

30 Aug 2025 09:50 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Asia Cup 2025 के लिए चुने गए ये 5 भारतीय खिलाड़ी नहीं जाएंगे यूएई, BCCI ने दिया बड़ा अपडेट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.