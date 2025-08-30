Asia Cup 2025 के लिए चुने गए ये 5 भारतीय खिलाड़ी नहीं जाएंगे यूएई, BCCI ने दिया बड़ा अपडेट

Asia Cup 2025 का आगाज यूएई में 9 सितंबर से होना है। भारत और यूएई की मेजबानी में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में कुल आठ टीमें शिरकत करेंगी, जिन्होंने चार-चार के दो ग्रुपों रखा गया है। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान हैं तो ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग की टीमें हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सेलेक्टर्स एशिया कप के लिए पहले ही स्क्वॉड घोषित कर चुके हैं। इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव के हाथ में होगी तो शुभमन गिल उनके डिप्टी होंगे। भारतीय टीम के एशिया कप के लिए यूएई रवाना होने से पहले बीसीसीआई ने एक बड़ा अपडेट दिया है।
टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने स्क्वॉड की घोषणा के साथ ही पांच रिजर्व खिलाड़ियों के नाम भी घोषणा किए थे, जिनमें यशस्वी जायसवाल, रियान पराग, वॉशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल और प्रसिद्ध कृष्णा के नाम शामिल थे। स्क्वॉड के किसी खिलाड़ी के चोटिल होने पर इन खिलाडि़यों में से किसी को भी जगह दी जा सकती है।
वहीं, बीसीसीआई ने अब इन रिजर्व खिलाडि़यों को मेन स्क्वॉड के साथ यूएई नहीं भेजने का निर्णय लिया है। पीटीआई ने बीसीसीआई के एक सीनियर ऑफिशियल के हवाले से बताया है कि स्टैंडबाय प्लेयर्स मेन स्क्वॉड के साथ यूएई नहीं जाएंगे। उन्होंने साथ ही कहा कि जब किसी के रिप्लेसमेंट की आवश्यकता होगी तो उसे यूएई भेज दिया जाएगा। बोर्ड ने ये फैसला कम लोगों के साथ सफर करने को प्राथमिकता देने के लिए लिया है।
बीसीसीआई ने एशिया कप 2025 के लिए स्क्वॉड में शामिल में सभी खिलाड़ियों को 4 सितंबर तक दुबई पहुंचने के आदेश दिए हैं, ताकि भारतीय टीम पांच सितंबर को आईसीसी की एकेडमी में अपना पहला नेट सेशन कर सके। भारतीय टीम अपने एशिया कप 2025 के अभियान का आगाज 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ करेगी। इसके बाद 14 सितंबर को चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से आमना-सामना होगा।