Asia Cup 2025 के लिए चुने गए ये 5 भारतीय खिलाड़ी नहीं जाएंगे यूएई, BCCI ने दिया बड़ा अपडेट

Asia Cup 2025 का आगाज यूएई में 9 सितंबर से होना है। भारत और यूएई की मेजबानी में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में कुल आठ टीमें शिरकत करेंगी, जिन्‍होंने चार-चार के दो ग्रुपों रखा गया है। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्‍तान, यूएई और ओमान हैं तो ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्‍लादेश, अफगानिस्‍तान और हांगकांग की टीमें हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सेलेक्‍टर्स एशिया कप के लिए पहले ही स्‍क्‍वॉड घोषित कर चुके हैं। इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव के हाथ में होगी तो शुभमन गिल उनके डिप्‍टी होंगे। भारतीय टीम के एशिया कप के लिए यूएई रवाना होने से पहले बीसीसीआई ने एक बड़ा अपडेट दिया है।