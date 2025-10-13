Ind W vs Aus W: 2 खराब मैचों से कोई फर्क नहीं पड़ता… विश्व कप में बढ़ती मुश्किलों के बीच हरमनप्रीत कौर का चौंकाने वाला बयान

भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर। (फोटो सोर्स: IANS)
India W vs Australia W Match Highlights: महिला विश्व कप 2025 में रविवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हाईस्कोरिंग और बेहद रोमांचक मुकाबला खेला गया, जिसमें भारतीय टीम को 3 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड 331 रन चेज कर भारत को हराया। इस हार के बाद भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर बेहद निराश नजर आईं। लगातार दो हार भारतीय महिला टीम के लिए महिला विश्व कप में मुश्किलें बढ़ना तय है, लेकिन हरमनप्रीत का मानना है कि दो खराब मैचों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञात हो कि पहले भारतीय महिला टीम को टूर्नामेंट की फेवरेट टीम माना जा रहा था, लेकिन साउथ अफ्रीका और अब ऑस्ट्रेलिया से मिली हार ने भारतीय क्रिकेट फैंस का दिल तोड़ दिया है।
मैच के बाद हरमनप्रीत कौर ने कहा कि हमारी शुरुआत जिस तरह की हुई थी, हम 30-40 रन और बना सकते थे, लेकिन आखिरी 6-7 ओवरों में हम लगातार विकेट गंवाते रहे। यह बल्लेबाजी के लिए अच्छा विकेट था और हम इसका फायदा नहीं उठा पाए। ओपनर्स ने हमें अच्छी शुरुआत दी। इसीलिए हम काफी रन बना पा रहे हैं। पिछले 3 मैचों में हम बीच के ओवरों में बल्लेबाजी नहीं कर पाए थे, निचले क्रम ने जिम्मेदारी ली थी, लेकिन आज हम अंत में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए।
हरमन ने आग कहा कि अगले कुछ मैच बहुत महत्वपूर्ण हैं और इस मैच से कई सकारात्मक बातें सामने आई हैं। हम बैठकर इस पर चर्चा करेंगे, इस संयोजन ने हमें पहले भी सफलता दिलाई है और दो खराब मैचों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अगले मैचों में वापसी करेंगे।
बता दें कि महिला विश्व कप में भारत की यह लगातार दूसरी हार है। पिछले मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय टीम को 3 विकेट से हराया था। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ रिकॉर्ड जीत हासिल की है। इस मैच से पहले महिला वनडे क्रिकेट के इतिहास में 331 रन कभी चेज नहीं हुए थे।
मैच की बात करें तो टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने स्मृति मंधाना के 80 और प्रतिका रावल के 75 रन की मदद से 48.5 ओवर में सभी विकेट खोकर 330 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने कप्तान एलिसा हिली की यादगार 142 रन की पारी की मदद से 49 ओवर में 7 विकेट पर 331 रन बनाकर मैच 3 विकेट से जीता। एलिसा हीली प्लेयर ऑफ द मैच रहीं।
Women's World Cup 2025