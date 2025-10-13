Ind W vs Aus W: 2 खराब मैचों से कोई फर्क नहीं पड़ता… विश्व कप में बढ़ती मुश्किलों के बीच हरमनप्रीत कौर का चौंकाने वाला बयान

India W vs Australia W Match Highlights: महिला विश्व कप 2025 में रविवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हाईस्कोरिंग और बेहद रोमांचक मुकाबला खेला गया, जिसमें भारतीय टीम को 3 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड 331 रन चेज कर भारत को हराया। इस हार के बाद भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर बेहद निराश नजर आईं। लगातार दो हार भारतीय महिला टीम के लिए महिला विश्‍व कप में मुश्किलें बढ़ना तय है, लेकिन हरमनप्रीत का मानना है कि दो खराब मैचों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञात हो कि पहले भारतीय महिला टीम को टूर्नामेंट की फेवरेट टीम माना जा रहा था, लेकिन साउथ अफ्रीका और अब ऑस्‍ट्रेलिया से मिली हार ने भारतीय क्रिकेट फैंस का दिल तोड़ दिया है।