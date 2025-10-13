Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

Ind W vs Aus W: 2 खराब मैचों से कोई फर्क नहीं पड़ता… विश्व कप में बढ़ती मुश्किलों के बीच हरमनप्रीत कौर का चौंकाने वाला बयान

Ind W vs Aus W Match Highlights: महिला विश्‍व कप 2025 में ऑस्‍ट्रेलियाई महिला टीम ने भारत के खिलाफ महिला वनडे क्रिकेट का सबसे बड़ा रन चेज किया। इस हार के बाद भारतीय कप्‍तान हरमनप्रीत कौर ने बेहद ही चौंकाने वाला बयान दिया है।

2 min read

भारत

image

lokesh verma

Oct 13, 2025

Ind W vs Aus W Match Highlights

भारतीय महिला टीम की कप्‍तान हरमनप्रीत कौर। (फोटो सोर्स: IANS)

India W vs Australia W Match Highlights: महिला विश्व कप 2025 में रविवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हाईस्कोरिंग और बेहद रोमांचक मुकाबला खेला गया, जिसमें भारतीय टीम को 3 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड 331 रन चेज कर भारत को हराया। इस हार के बाद भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर बेहद निराश नजर आईं। लगातार दो हार भारतीय महिला टीम के लिए महिला विश्‍व कप में मुश्किलें बढ़ना तय है, लेकिन हरमनप्रीत का मानना है कि दो खराब मैचों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञात हो कि पहले भारतीय महिला टीम को टूर्नामेंट की फेवरेट टीम माना जा रहा था, लेकिन साउथ अफ्रीका और अब ऑस्‍ट्रेलिया से मिली हार ने भारतीय क्रिकेट फैंस का दिल तोड़ दिया है।

हम 30-40 रन और बना सकते थे- हरमनप्रीत

मैच के बाद हरमनप्रीत कौर ने कहा कि हमारी शुरुआत जिस तरह की हुई थी, हम 30-40 रन और बना सकते थे, लेकिन आखिरी 6-7 ओवरों में हम लगातार विकेट गंवाते रहे। यह बल्लेबाजी के लिए अच्छा विकेट था और हम इसका फायदा नहीं उठा पाए। ओपनर्स ने हमें अच्छी शुरुआत दी। इसीलिए हम काफी रन बना पा रहे हैं। पिछले 3 मैचों में हम बीच के ओवरों में बल्लेबाजी नहीं कर पाए थे, निचले क्रम ने जिम्मेदारी ली थी, लेकिन आज हम अंत में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए।

'दो खराब मैचों से कोई फर्क नहीं पड़ता'

हरमन ने आग कहा कि अगले कुछ मैच बहुत महत्वपूर्ण हैं और इस मैच से कई सकारात्मक बातें सामने आई हैं। हम बैठकर इस पर चर्चा करेंगे, इस संयोजन ने हमें पहले भी सफलता दिलाई है और दो खराब मैचों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अगले मैचों में वापसी करेंगे।

ऑस्ट्रेलिया ने किया सबसे बड़ा रन चेज

बता दें कि महिला विश्‍व कप में भारत की यह लगातार दूसरी हार है। पिछले मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय टीम को 3 विकेट से हराया था। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ रिकॉर्ड जीत हासिल की है। इस मैच से पहले महिला वनडे क्रिकेट के इतिहास में 331 रन कभी चेज नहीं हुए थे।

एलिसा हीली ने खेली यादगार पारी

मैच की बात करें तो टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने स्मृति मंधाना के 80 और प्रतिका रावल के 75 रन की मदद से 48.5 ओवर में सभी विकेट खोकर 330 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने कप्तान एलिसा हिली की यादगार 142 रन की पारी की मदद से 49 ओवर में 7 विकेट पर 331 रन बनाकर मैच 3 विकेट से जीता। एलिसा हीली प्लेयर ऑफ द मैच रहीं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Women's World Cup 2025

Published on:

13 Oct 2025 06:38 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Ind W vs Aus W: 2 खराब मैचों से कोई फर्क नहीं पड़ता… विश्व कप में बढ़ती मुश्किलों के बीच हरमनप्रीत कौर का चौंकाने वाला बयान

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Women's World Cup 2025

विराट कोहली IPL से लेने जा रहे हैं संन्यास? RCB के साथ खत्म किया यह कॉन्ट्रैक्ट! मैनेजमेट से कहा- अब आगे बढ़ें

Virat Kohli
क्रिकेट

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया विश्व कप मैच में हुई छक्कों की बारिश और बन गया वर्ल्ड रिकॉर्ड

Most sixes in a Womens World Cup Match
क्रिकेट

IND-W vs AUS-W: एलिसा हीली के शतक से ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक जीत, वनडे वर्ल्ड कप में भारत की लगातार दूसरी हार

Alyssa Healy
क्रिकेट

IND-W vs AUS-W: भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया को लगा जोरदार झटका, धाकड़ ऑलराउंडर हुईं चोटिल

Ellyse Perry
क्रिकेट

हां, अब ये ड्रामा करेगा…बाबर आजम की लाइव मैच में रमीज राजा ने की बेइज्जती!

Babar Azam
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.