यूट्यूब चैनल चलाने के लिए 23 वर्षीय युवा खिलाड़ी तक को नहीं छोड़ते…पूर्व भारतीय क्रिकेटर पर भड़के मुख्य कोच गौतम गंभीर

गौतम गंभीर, कोच, टीम इंडिया (Photo Credit- IANS)
Gautam Gambhir on Harshit Rana: भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा के चयन को लेकर हो रही सोशल मीडिया ट्रोलिंग पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बिना किसी का नाम लिए उन्होंने कहा कि अपने निजी यू-ट्यूब चैनल को लोकप्रिय करने के लिए 23 वर्षीय युवा खिलाड़ी को निशाना बनाना शर्मनाक है।
वेस्टइंडीज पर भारत की 2-0 से टेस्ट सीरीज में जीत के बाद मुख्य कोच गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "यह शर्मनाक है कि कोई अपना यूट्यूब चैनल चलाना चाहता है और 23 साल के खिलाड़ी को निशाना बना रहा है। अगर आप मुझे निशाना बनाना चाहते हैं, तो ऐसा करें। मैं इसे संभाल सकता हूं, लेकिन यूट्यूब व्यूज के लिए 23 साल के खिलाड़ी को ट्रोल करना शर्मनाक है।"
गौतम गंभीर ने आगे कहा, उनके (हर्षित राणा) पिता चयनकर्ता नहीं हैं। वह अपनी काबिलियत की बदौलत पर क्रिकेट खेल रहा। इन युवा खिलाड़ियों को निशाना मत बनाओ।
गौतम गंभीर ने कहा, "आप लोगों को उनके प्रदर्शन के आधार पर निशाना बना सकते हैं। चयनकर्ताओं और कोचों को निशाना बनाया जाता है। हालांकि, 23 वर्षीय खिलाड़ी को निशाना बनाना और उसके बारे में ऐसी बातें कहना, जो बाद में सोशल मीडिया पर प्रसारित हो जाती हैं, मानसिकता की कल्पना करें! कल आपका बच्चा भी खेलना बंद कर सकता है, कम से कम यह एहसास होगा कि वह ( हर्षित राणा) सिर्फ 23 वर्ष का है। आप मेरी आलोचना कर सकते हैं, मैं इसे संभाल सकता हूं, लेकिन 23 वर्षीय लड़के के लिए, यह स्वीकार्य नहीं है। आपको अपने यूट्यूब चैनल पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए जो कहते हैं, उसके बारे में सावधान रहना होगा।''
पूर्व भारतीय ओपनर और 1983 विश्व कप विजेता भारतीय टीम के सदस्य रहे कृष्णमाचारी श्रीकांत ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे के व्हाइट बॉल सीरीज के लिए हर्षित राणा के चयन पर अपने यूट्यूब चैनल पर सवाल उठाए थे। श्रीकांत ने हाल अपने यूट्यूब चैलन में कहा था, ''सिर्फ एक ही सदस्य है, हर्षित राणा… कोई नहीं जानता कि वह टीम में क्यों है? सबसे अच्छा है कि हर्षित राणा की तरह बनें और टीम में चुने जाने के लिए गंभीर की हां में हां मिलाते रहें।''
