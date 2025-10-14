यूट्यूब चैनल चलाने के लिए 23 वर्षीय युवा खिलाड़ी तक को नहीं छोड़ते…पूर्व भारतीय क्रिकेटर पर भड़के मुख्य कोच गौतम गंभीर

गौतम गंभीर ने कहा, "आप लोगों को उनके प्रदर्शन के आधार पर निशाना बना सकते हैं। चयनकर्ताओं और कोचों को निशाना बनाया जाता है। हालांकि, 23 वर्षीय खिलाड़ी को निशाना बनाना और उसके बारे में ऐसी बातें कहना, जो बाद में सोशल मीडिया पर प्रसारित हो जाती हैं, मानसिकता की कल्पना करें! कल आपका बच्चा भी खेलना बंद कर सकता है, कम से कम यह एहसास होगा कि वह ( हर्षित राणा) सिर्फ 23 वर्ष का है। आप मेरी आलोचना कर सकते हैं, मैं इसे संभाल सकता हूं, लेकिन 23 वर्षीय लड़के के लिए, यह स्वीकार्य नहीं है। आपको अपने यूट्यूब चैनल पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए जो कहते हैं, उसके बारे में सावधान रहना होगा।''